Carsharing Erding e.V.: Neues Auto sucht neue Fahrer

Neuer Standort für das neue Auto: Der Citroën-Kleinwagen des Carsharing-Vereins wird fest in der Ganghoferstraße in der Freisinger Siedlung stationiert. © Carsharing Erding e.V.

Der Carsharing Erding e.V. erweitert seine Flotte. Das mittlerweile fünfte Auto steht in der Freisinger Siedlung.

Erding – Der Carsharing-Verein Erding ist weiter auf Wachstumskurs und nimmt im November ein fünftes Auto in Betrieb. Gleichzeitig wird in der Ganghoferstraße in der Freisinger Siedlung auch ein neuer Standort eröffnet.

„Wir bedanken uns bei der Stadt Erding, die uns unterstützt, indem sie uns den neuen Stellplatz zur Verfügung stellt. Wir kommen unserem Ziel, jedem Erdinger ein Carsharing-Fahrzeug in maximal 500 Metern Entfernung anzubieten, wieder einen Schritt näher“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Tobias List, in einer Pressemitteilung.

Der Carsharing Erding e.V. wolle eine praktische und günstige Alternative zum privaten Pkw-Besitz bieten und leiste somit einen wertvollen Beitrag: „Jedes einzelne unserer fünf stationsbasierten Carsharing-Autos ersetzt bis zu 15 private Pkw in Erding. Unsere über 130 fahrberechtigten Mitglieder mildern durch die gemeinsame Nutzung der Fahrzeuge die Parkplatznot in der Stadt und schaffen wertvolle Freiflächen.“ Langfristig trage Carsharing auch zu einer Veränderung des Mobilitätsverhaltens bei und sei damit ein wichtiger Bestandteil der Verkehrswende, erläutert List.

Zur Eröffnung des neuen Standorts bietet der Verein Interessenten eine reduzierte Anmeldegebühr an. Wer sich bis zum 15. November fürs Carsharing anmeldet, zahlt statt der üblichen 50 Euro Anmeldegebühr nur 18 Euro für eine dreimonatige Schnuppermitgliedschaft. Wer dabei bleibt, ist danach mit monatlich sechs Euro dabei. Für die Nutzung eines Fahrzeugs werden 1,20 Euro pro Stunde und 35 Cent pro Kilometer abgerechnet. Der Verein übernimmt die Kosten für Benzin, Steuer und Versicherung. Infos und Anmeldung: www.carsharing-erding.de.

