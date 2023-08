Gospelkonzert der Chorgemeinschaft Altenerding: „Sing Halleluja!“

Kirche vollbesetzt

Altenerding – „Sing Halleluja!“ Diese Aufforderung zum Lobpreis Gottes war im Konzert der Chorgemeinschaft Altenerding in der Pfarrkirche Mariä Verkündigung Programm. Viele Zuhörer waren der Einladung gefolgt, so dass alle Plätze belegt waren.

Unter der Leitung von Franz Maier mit den Instrumentalisten Ingo Erlhoff (Saxophon), Edi Karbaumer (Percussion) und Norbert Huber (Klavier) hörte man vielgestaltige Gospels und Spirituals. Solosängerin war Brigitte Fischer aus den Reihen der Chorgemeinschaft. „Halleluja muss man singen“, meinte Maier in seiner Moderation. Dieses Wort sei Ausdruck für „Begeisterung und unaussprechliche Freude“.

Diese Freude wurde mit dem fröhlichen Konzert auch vermittelt. Seite an Seite sangen die Mitwirkenden, wobei Gesang und Instrumentalmusik eine schöne Einheit bildeten. Chorleiter Maier erinnerte mit Blick auf die Pandemie daran, dass dieses unbefangene, gemeinsame Musizieren erst wieder seit relativ kurzer Zeit möglich sei – auch, dieses schwungvolle Kirchenkonzert im vollbesetzten Gotteshaus in Gemeinschaft zu erleben.

In seinen Werkeinführungen ging der Dirigent auf die Entstehungsgeschichten von Musik und Texten ein. Allen gemeinsam war der flotte Swing, der Groove und „ein tiefer Glaube“, dem über den Gesang Ausdruck verliehen wurde. „Somebody’s knocking at your door“, verschiedene Halleluja-Lobgesänge und „Cantate Domino“ von Karl Jenkins waren im Programm sowie eine Jazz Cantate und ein mit schöner Solostimme interpretiertes „Victory in Jesus“. Am Ende standen ein strahlendes „Let your light shine“ und tosender Applaus.