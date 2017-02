Die Gute-Laune-Pille

Erding – Wer mit Thomas Gottschalk zusammen Radio gemacht hat, ist bekannt. Wer mit „Zehn Meter geh“ einen Wiesn-Hit gelandet hat, sowieso. Ganz zu schweigen von seiner Kult-Comedy über deutsche Parade-Fußballer, den Uli, den Jogi, den Loddar und den Franz. Die Rede ist von Chris Boettcher, jener personifizierten Gute-Laune-Pille, die wieder einmal die Stadthalle Erding füllte.

Boettcher war froh über den Freitagstermin. Donnerstags habe er sonst bei Frauen keine Chance, „denn der Bachelor läuft doch wieder“. Es waren viele weibliche Fans da, eine fiel sofort auf. Als Boettcher wissen wollte, wer denn im Saal auf einen Heiratsantrag warte, erhob sich doch, ganz hinten, eine Dame und rief „Ja“. Nicht nur bei dieser Nummer grölte das Publikum.

Schenkelklopfer gab es bei dem 52-Jährigen aus Ingolstadt reichlich. Etwa wenn er – seine Hauptstärke – bekannte Lieder neu betextete. So war Ungarns Regierungschef Orban gemäß einem DJ-Ötzi-Song zu hören mit „Ein Zaun, der meinen Namen trägt“. Chris Boettcher analysiert auch gerne Nationen. So ist er sich sicher, „dass der Österreicher nicht wählen kann. Das war auch schon beim Eurovision Song Contest zu sehen“. Die Deutschen, hat er festgestellt, „sind nie gut drauf, wir belegen auf der Glücks-Skala nur Platz 26, noch hinter Mexiko“. Deshalb fordert er in seinem neuen Programm „Schluss mit frustig“ auch die Umkehr zu Neuem. So sei es unsinnig, bei einer Fußball-WM mit 48 Mannschaften noch Fußballer-Bildchen zu sammeln. Er habe jetzt begonnen, Schreckens-Fotos auf Zigaretten-Schachteln auszuschneiden, „das ergibt ein Album des Horrors, grausig schön“.

Zur Höchstform läuft Boettcher auf, wenn er gealterte Hitparaden-Stürmer imitiert. Er kann täuschend echt Herbert Grönemeyers Schrei-Laute ausstoßen („klingt wie fortgeschrittenes Tourette-Syndrom“), nuscheln wie Udo Lindenberg oder tief bassig singen wie Peter Maffay. Wenn er ins Politische abdriftet, kennt er sogar peinlich-persönliche Details der Weltherrscher. „So hat Francois Hollande ab und zu ein Date mit unserer Angie. Er fährt dann mit seiner Vespa in die Uckermark“. Von Putin erzählt er, „dass der das Tier geschossen hat, das Trump auf dem Kopf trägt“, und er nennt ein bisher unbekanntes Geburtsdetail von Horst Seehofer: „Als der den Körper seiner Mutter verließ, wunderte sich die Hebamme: Sie hatte noch nie ein Kind gesehen, das den Kopf um 360 Grad drehen konnte.“

Grundsätzlich, so Boettcher, sei er doch froh, ein Mann zu sein: „Ich habe die Gnade des richtigen Geschlechts.“ Als Aufschreie durch den Saal gellen, lenkt er ein: „Allen Männern rate ich, ihren Frauen ein Liebeslied zu schreiben. Das mögen die noch mehr als einen Thermomix.“ Auf keinen Fall aber will er mit einer Frau wieder in ein schwedisches Möbelhaus gehen: „Die Besucher dort laufen alle in eine Richtung, bringen am Ende Bauchweh heim von komischen Fleischbällchen und haben noch irgendetwas Hässliches gekauft, mit fehlenden Schrauben“.