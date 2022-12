Christkindlmarkt in Erding: Mehr als Glühwein und Würstl

Resonanz nach zwei Jahren Pause groß

Von Wolfgang Krzizok schließen

Der Erdinger Christkindlmarkt kommt heuer sehr gut an. Es gibt auch Lob für die Programmvielfalt. Bis Donnerstag, 22. Dezember, hat der Markt noch geöffnet.

Erding – Zwei Mal war es in der Adventszeit still im Herzen Erdings. Während der Pandemie fiel auch der Christkindlmarkt aus. Heuer meldete er sich mit kleinen Neuerungen zurück und ist noch bis einschließlich 22. Dezember jeweils von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. Die Resonanz ist sehr gut, wie einige Standbetreiber erzählten.

Rundum zufrieden ist etwa Beppo Herrmann, der am Schrannenplatz Lachs und Fischsemmeln verkauft. „Es ist gut. Es sind auch viele Österreicher hier, wegen der Therme. Sie sind alle ganz angetan vom Christkindlmarkt“, erzählt er von Gesprächen mit den Touristen. Seit Jahrzehnten ist Herrmann beim Christkindlmarkt dabei, seit einigen Jahren hat er sich auf Fisch spezialisiert. Früher verkaufte er Würstl, Schaschlik und Pommes.

„Man merkt, dass im Rathaus junge Leute am Werk sind: Organisation, Deko – alles haut super hin“, lobt er die Stadt als Veranstalterin. Im Rathaus ist ein ganzes Team für den Christkindlmarkt zuständig, betont Julia Flötzinger-Wilson vom Stadtmarketing. Auch sie zieht ein positives Fazit: „Es ist viel los, vor allem donnerstags bis sonntags, und wir haben vom Programm eine gute Mischung für alle Generationen. „Wenn wir so weitermachen im nächsten Jahr, dann sind wir auf einem guten Weg“, sagt Flötzinger-Wilson.“

Chorgesang, Volksmusik, Lesungen, Gedichte, aber auch fetzige Klänge wie von den Rockagillys gab es auf der kleinen Bühne am Schrannenplatz oder im Frauenkircherl zu hören. „Auf der Bühne war fast täglich was los“, lobt Herrmann, der selbst Ideen für 2023 hat, schließlich gebe es immer „Potenzial für Verbesserungen“.

+ Im Frauenkircherl trat unter anderem der Singkreis Erdinger Moos unter der Leitung von Josef Weihmayr auf. Der Chor sang traditionelle Weisen, aber auch John Rutters „Angels‘ Caroll“. Hier zu sehen ist das Notzinger Ensemble unter der Leitung von Peter Heger. © Singkreis

Auch die Familien Diebold und Brandhuber sind markterprobt – und seit den Anfängen noch am Alois-Schießl-Platz dabei. Ann Diebold berichtet vor allem von viel Betrieb in der ersten Woche und von vielen Stammgästen, die regelmäßig vorbeikommen. Richard Brandhuber sen. kann auch nicht klagen: „Wir sind sehr zufrieden.“ Besonders freut ihn, dass es viele Besucher honoriert hätten, dass er bei der großen Auswahl an Getränken den Preis für den klassischen Glühwein und den Kinderpunsch nicht erhöht habe: „Das haben wir bewusst gemacht, weil eh alles teurer wird.“

Auch am Stand vom „Lou“, dem Lokal in der Bräuhausgasse, ist man mit der Christkindlmarkt-Premiere zufrieden. Dort gab es unter anderem Burritos und Bowls.

19 Verkaufsstände sind es insgesamt, dazu hat der Rotary Club 40 000 Lose für seine Tombola unter die Leute gebracht. Die Ziehung der Hauptpreise erfolgt am morgigen Donnerstag um 18 Uhr auf dem Schrannenplatz. Ein Anziehungspunkt war auch der große Glitzerschlitten auf dem Kleinen Platz, in dem sicher hunderte Fotos entstanden sein dürften.

Zum Rahmenprogramm gehörte auch die Lebende Krippe der Volksspielgruppe Altenerding, die die Theaterspieler am Eck der Passage zwischen Stadtturm und Stadtpfarrkirche aufgebaut hatten. Auf der Bühne waren Josef (Maxi Heilmaier), Maria (Birgit Weinrautner) und das Jesuskind (Leonie Weinrautner), ein Hirte (Magdalena Köck) und die Heiligen drei Könige (Benedikt Beil, Ahmet Mustafa, Gerhard Zech) zu sehen. Außerdem standen echte Tiere in der Krippe – neben ein paar Schafen ein Ochs und ein Esel.

Für die musikalische Gestaltung sorgten Johannes Rothenaicher (Keyboard) und Janine Bach (Gesang), Gedichte und Geschichten trugen Carolina Brandhuber, Mira Krönauer, Luisa Schuhmann und Moritz Zech vor. Auch einige Kinder, die unter den zahlreichen Zuschauern waren und die Krippe mit leuchtenden Augen betrachteten, trugen spontan Gedichte vor. Dafür gab es dann ein kleines Geschenk. Die gelungene Veranstaltung klang mit einem gemeinsamen „Stille Nacht“ aus. Dieser Weihnachtsklassiker wird auch an Heiligabend erklingen – beim 50. Turmblasen um 17 Uhr.