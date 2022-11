Am Freitag geht´s los: Christkindlmarkt mit viel Musik

Von: Gabi Zierz

Es ist angerichtet: Am kommenden Freitag beginnt der Erdinger Christkindlmarkt. Dazu ist auf dem Schrannenplatz auch die Kunsteisbahn aufgebaut. © Bauersachs

Nach zwei Jahren Zwangspause findet der Erdinger Christkindlmarkt auf dem Kleinen Platz und dem Schrannenplatz wieder statt.

Erding – Von Freitag, 25. November, bis Donnerstag, 22. Dezember, können sich die Bürger auf Weihnachten einstimmen. 19 Verkaufsstände sind geboten, darunter die beliebte Tombola des Rotary Clubs, und die Kunsteisbahn. Geöffnet ist täglich von 11 bis 21.30 Uhr.

Dazu gibt es täglich musikalische Darbietungen – entweder auf der Bühne auf dem Schrannenplatz oder im Frauenkircherl. Außerdem haben am ersten Adventssonntag, 27. November, die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Die einheitlichen Verkaufshütten hat die Stadt zur Verfügung gestellt, den prächtigen Christbaum, der bereits mit Lichterketten und roten Kugeln geschmückt ist, Familie Piterna aus Tittenkofen spendiert. Dazu sind bereits die blätterlosen Bäume auf beiden Plätzen mit goldenen Lichterkugeln dekoriert.

„Mit Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflationsängsten zerrten in jüngster Zeit einige Ereignisse an unseren Nerven. Da tut eine Veranstaltung wie der Christkindlmarkt gut“, erklärt OB Max Gotz in seinem Grußwort. Der Markt sei vertraut, voller schöner Erinnerungen und die Wahrscheinlichkeit groß, Freunde oder Bekannte zu treffen. „Würde der Winter mitspielen und ein paar Schneeflocken schicken, ließe sich kein heimeligerer Ort in Erding denken“, so Gotz weiter.

Es wird drei Glühwein- und vier Imbiss-Hütten geben. Eine von ihnen betreibt erstmals Louis Stärkl (Restaurant Lou in Erding). Er verkauft Burritos, Bowls, alkoholfreien Punsch und Heiße Schokolade. Beppo Herrmann bietet seinen beliebten warmen Lachs und Fischsemmeln an, Timo Kollmann Burger und Familie Weber Bratwürste. Süßwaren, Crepes, Schokofrüchte, ein Imkerstand, ein Biostand, Holzwaren und Holzschnitzereien, Strumpfwaren und Wintermode sowie drei Karussells komplettieren das Angebot.

Traditionell ist auch der Rotary Club Erding mit seiner Tombola dabei. Die Freude ist groß. „Wir sind bereit“, sagt Rotary-Präsident Petros Giovis: „40 000 Lose warten auf ihre Verteilung.“ Als Hauptpreis steht wieder ein Auto für den glücklichen Gewinner bereit. Dieses Jahr ist es ein Ford Fiesta (fünftürig, Farbe Frozen White). Zudem gibt es viele hochwertige Sachpreise. Die Rotarier danken allen Sponsoren, die dies ermöglichen. Der Erlös kommt wie immer Bedürftigen in Stadt und Landkreis zugute.

Die Lose werden ab kommendem Freitag verkauft. Die Ziehung der Hauptpreise findet am Donnerstag, 22. Dezember, um 18 Uhr auf dem Schrannenplatz statt.