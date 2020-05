So will Ulrike Scharf Betriebe vor der Pleite retten

Die Erdinger Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf (CSU) gehört einem neuen Gremium an, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abmildern soll.

Erding – In diesem Zusammenhang wurde vom Landtag Ende April ein Gesetz über die Schaffung eines neuen Sondervermögens in Höhe von 20 Milliarden Euro, der so genannte BayernFonds, verabschiedet. Zur parlamentarischen Kontrolle dieses Fonds wurde eine Kommission aus zwölf Mitgliedern des Landtags gebildet. Dem Gremium, das jetzt seine Arbeit aufgenommen hat, gehört auch die frühere Umweltministerin aus Maria Thalheim an.

„Die Corona-Krise stellt unsere Wirtschaft, insbesondere viele kleine und mittelständische Betriebe vor enorme Probleme. Mit der Unterstützung durch den BayernFonds sollen angeschlagene Betriebe vor einem Konkurs bewahrt werden“, erklärt Scharf.

Mithilfe des neuen Instrumentes kann sich der Freistaat vorübergehend an Betrieben beteiligen. Insbesondere für mittelständische Unternehmen, die vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes nicht erfasst werden, bietet der BayernFonds eine Möglichkeit zur sicheren Kapitalbeschaffung, so Scharf: „Der Freistaat stellt mit schnellen Krediten ebenfalls die Versorgung notleidender Unternehmen sicher.“ Der Staat gebe Sicherheiten. ham