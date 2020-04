Langer Weg zur Normalität

Neue Ware für den Neustart: Joachim „Jogi“ Brunner vor seinem Geschenkegeschäft „Gewusst wo“ am Schönen Turm in Erding.

Einzelhändler freuen sich zwar, wieder öffnen zu dürfen, sind aber skeptisch

Gärtnereien sowie Bau- und Gartenmärkte sind schon eine Woche wieder offen. Am Montag folgen nun alle weiteren Läden mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie Kfz- und Fahrradhändler. Anfang Mai gehen die Friseure wieder an den Start. Die Geschäftsleute freuen sich, sorgen sich aber wegen der weggefallenen Umsätze in den vergangenen sechs Wochen.