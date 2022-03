Corona: Es soll vorbei sein

Von: Hans Moritz

Immer mehr PCR-Tests fallen positiv aus. © Kira Hofmann/dpa

An diesem Samstag fallen die meisten Corona-Beschränkungen weg. Das Landratsamt wird seine täglichen Pandemie-Lageberichte ab diesem Tag einstellen, teilt eine Sprecherin mit.

Erding - Auch von unserer Zeitung werden danach nur noch ausgesuchte Kennzahlen zum Corona-Verlauf veröffentlicht, die es auch auf der Landkreis-Homepage geben wird.



Derweil bestimmt weiterhin ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen den Landkreis. Seit Samstag sind 604 neue Infektionen mitgeteilt worden, berichtet Sprecherin Daniela Fritzen. Damit sind dem Gesundheitsamt zu Wochenbeginn 4072 Infizierte bekannt, weitere 239 befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Die neu Infizierten sind zwischen zwei und 82 Jahre alt und kommen aus Erding (165), Dorfen (61), Oberding, Taufkirchen (je 35), Lengdorf (31), Finsing, Wartenberg, Wörth (je 24), Fraunberg (23), Isen (22), Forstern (20), Bockhorn (19), St. Wolfgang (18), Moosinning (17), Berglern, Walpertskirchen (je 12), Inning, Langenpreising, Neuching, Ottenhofen, Pastetten, Steinkirchen (je 8), Langenpreising (7), Buch, Eitting, Hohenpolding (je 6) und Kirchberg (2).



Im Klinikum Erding werden, Stand Montag, laut Fritzen 35 Covid-Patienten behandelt. Vier liegend auf der Intensivstation, keiner muss beatmet werden. Allerdings gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit der Pandemie. Es ist der 168. Seit Freitag wurden 69 Impfungen verabreicht. Seit Montag gilt auch in den Klassen fünf und sechs keine Maskenpflicht am Platz mehr.

