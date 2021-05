Impfquote steigt auf knapp 43 Prozent

Inzidenz sinkt wieder – 20 neue Fälle

von Hans Moritz

Im Landkreis Erding machen die Corona-Impfungen besonders schnelle Fortschritte.

Erding – Nach einer Auswertung des Landratsamtes wurden seit 27 Dezember 60 873 Dosen verimpft. Auf 100 000 Einwohner sind das knapp 43 000, was einer Quote von 42,81 entspricht. Zum Vergleich: In Freising beträgt die Quote 32,41, in Ebersberg 30,24, in Mühldorf 24,78 und im Kreis München 39,93 Prozent. Erding liegt damit knapp unter dem Landesschnitt von 43,18, aber über dem bundesdeutschen Mittelwert von 42,25 Prozent.

Das BRK-Impfzentrum berichtet am Mittwoch von 560 Impfungen, bei den niedergelassenen Ärzten waren es 908. Knapp 13 000 Landkreisbürger verfügen bereits über den zweiten und damit vollständigen Schutz.

Allein seit Monatsbeginn wurden rund 10 000 Dosen gespritzt. „Das ist ein gewaltiger Kraftakt und verlangt dem Personal im Impfzentrum, in den Kliniken und Arztpraxen, das auch an Wochenenden und Feiertagen für Impfungen zur Verfügung steht, viel ab“, lobte Landrat Martin Bayerstorfer, der sich bei allen Beteiligten bedankte.

Am Mittwoch vermeldete das Gesundheitsamt 20 neue Sars-CoV-2-Infektionen. Damit sind es 6863 bestätigte Fälle. Die Zahl der Genesenen steigt um 39 auf 6461, berichtet Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. Aktuell gelten 287 Personen als Corona-positiv, 18 weniger als am Dienstag. Seit Tagen geht dieser Wert zurück. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch wieder gefallen – von 96,2 auf 92,6.

Im Klinikum Erding werden 16 Covid-19-Patienten behandelt, einer weniger als am Vortag. Entspannung auch auf der Intensivstation, auf der laut Fiebrandt-Kirmeyer drei Corona-Patienten betreut werden, von denen keiner künstlich beatmet werden muss.

Und es wird weiter intensiv getestet. Allein am Mittwoch waren es an den Screeningstellen in Erding und Dorfen 275 Abstriche. Deren Summe wächst damit laut Fiebrandt-Kirmeyer auf knapp 65 000.

Der Biergarten-Start fiel vielerorts buchstäblich ins Wasser. Für Verwirrung sorgte die Öffnung der Fitnessstudios. Allgemein war angenommen, diese fielen unter den – wieder erlaubten – kontaktfreien Sport in Räumen. Das Innenministerium hingegen vertrat die Auffassung, es handle sich um Freizeiteinrichtungen, die von den Lockerungen noch nicht betroffen sind. ham