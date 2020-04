Klinikum Erding sieht sich gut für die Corona-Krise gerüstet

Die Zahl der Covid-19-Fälle ist im Landkreis Erding auf 494 angewachsen. 26 Patienten mit dieser Krankheit werden im Klinikum Erding behandelt, sieben von ihnen beatmet. Bisher habe man die Lage gut im Griff, berichtet Ärztlicher Direktor Lorenz Bott-Flügel.

Erding–Es gibt genug Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte, Infekt-Ketten unter den Mitarbeitern konnten bisher vermieden werden – die Verantwortlichen sehen das Klinikum Landkreis Erding gut gerüstet für die Corona-Krise. „Bisher ist der Druck nicht zu groß.. Aber ewig werden wir das nicht durchhalten können“, erklärt Ärztlicher Direktor Dr. Lorenz Bott-Flügel am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Landratsamt.

26 Covid-19-Patienten wurden laut Landratsamt am Karfreitag im Klinikum Erding behandelt, acht davon auf der Intensiv-Isolierstation, von denen wiederum sieben beatmet werden. „Darüber hinaus haben wir 20 Patienten mit Verdacht auf Covid“, erläutert Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last. Auch diese müssten isoliert werden. Bei jedem neuen Patienten werde ein Abstrich gemacht. „So haben wir es geschafft, unser Haus einigermaßen sauber zu halten“, sagt Last.

Die Klinik in Dorfen werde „noch eine Weile als weiße Klinik“ betrieben, das heißt ohne Covid-Patienten. Zu diesem Zweck sei ein Trakt im Erdgeschoss als Quarantäne-Station eingerichtet, berichtet der Ärztliche Direktor. Dort harrt erst einmal jeder neue Patient 24 Stunden aus, bis ein Corona-Test Gewissheit gibt.

Zu 50 Prozent verlaufe die Infektion ohne Symptome. „Es reicht ein blöder Zufall“, warnt daher Bott-Flügel. Das zeigt das Beispiel der Klinik Wartenberg. Dort habe es eine positive Patientin gegeben, wodurch 40 Mitarbeiter zu Kontaktpersonen geworden seien, berichtet Last.

Beim Personal in den Infektbereichen des Klinikums Erding werde etwa einmal wöchentlich ein Abstrich gemacht, sagt Bott-Flügel. „Außerdem führt jeder ein Tagebuch und misst selbst täglich Fieber.“ Bisher hätten sich 14 Mitarbeiter infiziert, von denen drei Symptome gezeigt hätten. Die Stimmung unter den Mitarbeitern sei aber gut. „Es läuft sehr routiniert und diszipliniert ab“, berichtet der Ärztliche Direktor.

„Wir sind toi toi toi auch nie von der Lage überwältigt worden“, so Bott-Flügel. Das Klinikum habe schnell das sogenannte Elektiv-Programm heruntergefahren und daher genug Kapazitäten gehabt. Bisher auch bei den Beatmungsgeräten: Acht davon stehen zur Verfügung plus ein paar Behelfsapparate und Ausrüstung in OP-Sälen – „insgesamt 18“, sagt Last. Außerdem sei die Zuweisung von vier weiteren Beatmungsgeräten geplant.

„Die wichtigste Zahl ist die der Genesenen“, erklärt Landrat Martin Bayerstorfer. Dies waren am Karfreitag 199 (am Tag zuvor 188 und am Mittwoch 124). Das bedeute aber noch keine Entwarnung, erklärte Bayerstorfer. Die Bevölkerung müsse die Vorsichtsmaßnahmen weiter einhalten. Ein Patient sei nach langer Beatmung bereits extubiert, ein weiterer werde aktuell darauf vorbereitet, bestätigt Bott-Flügel.

494 bestätigte Corona-Infektionen nennt das Landratsamt bis Karfreitag (Donnerstag 476, Mittwoch 468). Derzeit sei ein „sehr moderater Anstieg“ zu verzeichnen, erklärt der Landrat, allerdings auch vereinzelte Ausbrüche in Pflegeheimen. Dort würden die Bewohner von geschulten Mitarbeitern der Heime getestet.

„Wir haben im Landkreis genügend Schutzmasken. Erst heute haben wir wir 100 000 bestellt“, so der Landrat. Der Preis pro Maske habe bei dieser Order bei vier euro plus Mehrwertsteuer gelegen.

Für die geplante Schwerpunktpraxis am Medizinischen Versorgungszentrum am Klinikum Erding sind die Vorbereitungen weit gediehen. „Wir könnten am Dienstag starten“, erklärt Versorgungsarzt Dr. Thomas Bauer. Noch gebe es den Bedarf nicht. Doch sollte sich das ändern, könne die Praxis binnen 24 Stunden in Betrieb gehen. Personal sei vorhanden und die Errichtung einer eigenen Zuwegung bis dahin abgeschlossen.

„Wir haben den Versorgungsauftrag“, stellte Bauer für den Ärztestand klar. Drei der knapp 60 Hausarztpraxen im Landkreis seien aber von der Aufnahme von Corona-Verdachtsfällen entbunden, da die Ärzte schon älter und damit selbst Teil der Risikogruppe seien.

Entweder bei einem sehr viel größeren Anfall an Patienten oder bei Mangel an Schutzausrüstung in den Praxen sei der Zeitpunkt gekommen, die Schwerpunktpraxis in Betrieb zu nehmen. Ein weiterer Standort im östlichen Landkreis sei ebenfalls in Vorbereitung, und auch eine „Fieber-Praxis“ könne eingerichtet werden. " INTERVIEW AUF SEITE 8