Landkreis weiter knapp unter erster Warnstufe

Der erste kritische Corona-Grenzwert von 35 Neuinfektionen ist am Montag knapp nicht erreicht worden. Der Sieben-Tage-Wert ist sogar wieder minimal gesunken. Aber wie lange bleibt das so?

Erding – Erding ist umringt von Landkreisen, die die erste Corona-Warnstufe überschritten haben. Am Freitag war der Sieben-Tage-Wert im Erdinger Land auf 32,6 Neuinfizierte, bezogen auf sieben Tage und 100 000 Einwohner, sprunghaft angestiegen. Deswegen galt es als wahrscheinlich, dass am Montag die Corona-Ampel auf Gelb springt – mit weiter verschärften Maßnahmen. Doch die 35er-Grenze ist am Montag nicht erreicht worden. Mit 31,2 wurde sie knapp unterschritten, teilt das Landratsamt mit. Der Sieben-Tage-Wert ist sogar gesunken.

Das könnte allerdings daran liegen, dass die Screeningstelle am Erdinger Schwimmbad übers Wochenende geschlossen ist und deswegen nicht getestet wird. Auch stehen viele Ergebnisse noch aus. Deswegen könnte an diesem Dienstag der erste Schwellenwert übersprungen werden.

Am Montag meldete das Gesundheitsamt sechs neue positive Covid-19-Tests – aus Moosinning (2), Erding, Dorfen, Isen und Lengdorf. Damit haben sich seit März 940 Bürger mit dem Virus infiziert. Kräftig gestiegen ist die Zahl der neu Genesenen – um elf auf 879. Derzeit gelten 56 Bürger als Corona-positiv.

Für die Gefährlichkeit der Pandemie ist die Belegung der Krankenhäuser mit Sars-CoV-2-Patienten entscheidend. Am Klinikum Erding ist die Lage nach wie vor ruhig. Dort wird nur einer stationär behandelt. Der auf der Intensivstation wurde in eine größere Klinik verlegt.

An der Corona-Teststelle wurden zuletzt 181 Abstriche genommen, insgesamt sind es nun 11 170. Zu weiteren Quarantänemaßnahmen in Schulen und Kindergärten ist es am Montag nicht gekommen. ham