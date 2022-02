Offizielle Inzidenz liegt 1000 Punkte unter tatsächlichem Wert

Von: Hans Moritz

Die fünfte Welle ist die höchste: Der Corona-Pandemieverlauf im Landkreis Erding seit März 2020. Die roten Balken geben die Zahl der täglichen Neuinfektionen an. © LRA ERding

Wie groß ist das Risiko, wegen der Omikron-Variante des Corona-Virus ins Krankenhaus zu müssen? Wir sind dieser Frage nachgegangen.

Erding - Im Klinikum befinden sich derzeit 17 Covid-Patienten. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Sprecherin Daniela Fritzen, dass die drei Intensivpatienten alle wegen des Virus hier behandelt werden müssten. Von den 14 auf der Isolierstation würden neun wegen Covid behandelt, fünf Infizierte wegen anderer Erkrankungen. Allerdings, so Fritzen weiter, gab es am Dienstag einen weiteren Todesfall, der 159. Covid-Tote seit Pandemiebeginn.



Die Regierung von Oberbayern hat planbare Eingriffe nun bis Ende Februar untersagt, lässt aber Ausnahmen zu. Dazu erklärt Fritzen, dass vereinzelt Operationen stattfänden. Die Verantwortlichen im Klinikum stimmten sich dabei mit Krankenhauskoordinator Dr. Rainald Kaube ab, ob die Versorgung, die ein Patient nach einem Eingriff benötigt, möglich ist, ohne vor allem die Intensivstation zu überlasten. „So wird dafür gesorgt, dass für alle Notfälle immer genug Kapazitäten vorhanden sind, und zugleich nicht alle planbaren Eingriffe aufgeschoben werden“, betont Fritzen.



Am Mittwoch wurden 467 neue Infektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es 214 gewesen. Weiterhin wertlos ist die Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut mit 1643,7 (Vortag. 1591,9) beziffert. Zählt man die täglich neuen Infektionen der vergangenen sieben Tage zusammen, kommt man auf 3680. Daraus ergibt sich eine Inzidenz von 2663,2 – über 1000 Punkte mehr. Diese Diskrepanz besteht seit Tagen.

Die neu Betroffenen sind zwischen 1 und 86 Jahre alt und stammen aus Erding (112), Dorfen (56), Taufkirchen (50), Moosinning (30), Finsing (23), Hohenpolding (18), Forstern (16), Isen (15), Eitting (14), Wartenberg (14), Oberding (12), Berglern (11), Lengdorf (11), Fraunberg (10), Pastetten (10), St. Wolfgang (10), Wörth (10), Langenpreising (9), Bockhorn (8), Neuching (8), Steinkirchen (8), Walpertskirchen (5), Inning am Holz (3), Ottenhofen (3), und Kirchberg.

Dem Gesundheitsamt sind momentan 3922 Infizierte bekannt, 5322 Personen befinden sich in Quarantäne. Darunter befinden sich überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche – auch, weil sie so engmaschig getestet werden wie kaum eine andere Bevölkerungs- oder Berufsgruppe. Neu von Isolation betroffen sind 18 Schulen und Kindergärten – und daraus 370 Kinder und Beschäftigte. Besonder hart erwischt hat es das AWO-Kinderhaus Hand in Hand in Altenerding, wo gleich 70 Kinder heimgeschickt werden mussten. Aber auch ganze Klassen sind wieder zu Hause.



Umso wichtiger wäre ein rascher Impffortschritt. Doch die Kampagne stockt wieder: Am Dienstag waren es nur 398 Dosen. Die Impfquote liegt mit 69,2 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt (74 %). Zweifach geimpft sind laut Fritzen 95 500 Landkreisbürger, die Auffrischungsimpfung haben 52 300 erhalten. 236 757 Dosen sind es insgesamt.

ham