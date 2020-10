Sieben-Tage-Wert sinkt trotz neun neuer Fälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Erding steigt weiter signifikant an. Dennoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag sogar wieder leicht gesunken.

Erding – Aktuell gelten 53 Personen als Covid-19-positiv, berichtet Landratsamtssprecherin Nicole Tietze.

Am Donnerstag wurden neun neue Infektionen bekannt – aus Erding (3), Erding (2), Finsing, Fraunberg, Langenpreising und Lengdorf (je 1). Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 925. Auf der anderen Seite sind 861 Landkreisbürger wieder genesen. Am Donnerstag fielen sechs aus der Statistik heraus.

Während in immer mehr Landkreisen die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen binnen einer Woche, berechnet für 100 000 Einwohner, erreicht und überschritten wird, bleibt die Lage im Erdinger Land nach wie vor überschaubar. Trotz der neun neuen Fälle ging die Sieben-Tage-Inzidenz sogar leicht zurück: von 23,9 auf 22,5, teilt das Landratsamt mit.

Hinzu kommt: Die reinen Fallzahlen sagen verhältnismäßig wenig über die Schwere des Pandemieverlaufs aus. Relevanter sind die Daten aus den Krankenhäusern. Und da steht das Klinikum Erding nach wie vor gut da. Lediglich zwei Corona-Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, einer allerdings schon geraume Zeit auf der Intensivstation. Die Zahl der Covid-19-Toten verharrt seit Monaten bei elf.

Im Erdinger Land gibt es sicher auch einen Zusammenhang zwischen steigenden Fallzahlen und den zahlreichen Screenings. Allein am Mittwoch ließen sich 111 Bürger am Testzentrum am Schwimmbad in Erding einen Abstrich nehmen. Damit wurden hier seit März 10 864 Menschen auf das Virus getestet. ham