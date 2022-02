Kommt das Homeschooling zurück?

Von: Hans Moritz

Für viele Eltern ein Gräuel: Der Unterricht wird von der Schule in die Wohnung verlegt. Das droht jetzt wieder häufiger, aber nicht flächendeckend. © Guido Kirchner/dpa

Kommt der Distanzunterricht zurück an die Schulen? Eine Neuerung der Staatsregierung lässt das befürchten.

Erding - Denn Schulleitern steht es ab sofort frei, ganze Klassen nach Hause zu schicken, wenn die Hälfte der Schüler positiv getestet wurde. Kita-Gruppen können jetzt geschlossen werden, wenn bei 20 Prozent der Kinder Corona festgestellt wurde. Die Kontaktermittlung entfällt dann.



Aktuell sind 5976 Landkreisbürger in Isolation, darunter zahlreiche Kinder. Zuletzt wurden 242 aus vier Schulen elf Kitas als Kontaktpersonen nach Hause geschickt. Dies teilt Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen mit. Besonders hart trifft es weiterhin das AWO-Kinderhaus Hand in Hand in Altenerding mit weiteren 37 isolierten Kindern.



Neu hinzugekommen sind am Mittwoch 544 SarsCoV2-Infektionen (Vorwoche: 414). Die Betroffenen sind zwischen 1 und 93 Jahre alt und stammen aus Erding (155), Dorfen (57), Wartenberg (33), Taufkirchen (32), Oberding (25), Wörth (24), Bockhorn (21), Lengdorf (20), Isen (19), Moosinning (19), Langenpreising (17), St. Wolfgang (15), Finsing (14), Neuching (13), Ottenhofen (13), Eitting (12), Forstern (12), Fraunberg (10), Steinkirchen (8), Walpertskirchen (7), Buch am Buchrain (5), Berglern (4), Pastetten (4), Hohenpolding (2), Inning am Holz (2) und Kirchberg.

Damit zählt das Gesundheitsamt derzeit 4186 Fälle. Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz mit 1725,8 weiterhin viel zu niedrig an. Rechnet man die tatsächlichen Erdinger Zahlen der vergangenen sieben Tage auf die Inzidenz hoch, kommt man auf einen Wert von 2845,4.

Laut Fritzen befinden sich 17 Covid-Patienten im Klinikum Erding, davon zwei auf der Intensivstation und einer künstlich beatmet. Bayernweit wurden binnen der vergangenen sieben Tage 704 Covid-Patienten in Krankenhäusern aufgenommen, 345 liegen auf Intensivstationen, rechnet das Landesamt für Gesundheit vor. Gute Nachricht für das Erdinger Klinikum: Die Unterstützung der Pflege durch 15 Soldaten wurde verlängert. Begonnen hatte deren Einsatz im November.



Am Dienstag ließen sich gerade einmal 413 Personen gegen das Corona-Virus impfen, die Quote beträgt damit 69,3 Prozent. Doppelt geimpft sind nunmehr 95 600 Bürger und 52 600 geboostert, bilanziert Fritzen.

