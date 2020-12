Corona-Lage in Erding spitzt sich weiter zu: Dramatische Lage in Heimen - insgesamt 150 Bewohner infiziert

Die Corona-Zahlen im Hotspot Kreis Erding steigen weiter an. Inzwischen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 320,3. Besonders dramatisch ist die Lage in den Heimen.

Mehr als 150 Menschen haben sich dort mit dem Virus infiziert.

Erding - Es dürfte der höchste Tageswert seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Landkreis Erding sein: 131 neue Infektionen binnen 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt am Dienstag. Die Lage im Klinikum und in den Heimen verschärft sich.

Erding: Vermutlich höchster Tageswert seit Ausbruch der Corona-Pandemie

Das dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass übers Wochenende 900 Personen – ebenfalls so viele wie noch nie – auf Sars-Cov-2 getestet wurden. Insgesamt sind es nun 3048 bestätigte Fälle. Die Zahl der Genesenen stieg gleichfalls kräftig an – um 100 auf 2329. Folglich gelten derzeit 694 (Montag: 663) als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 289,1 auf 320,3.

Corona-Alarm auch im Erdinger Rathaus. Dort hat Oberbürgermeister Max Gotz nach einem positiven Testergebnis in der Belegschaft und weiteren Verdachtsfällen das Ordnungsamt und das Sachgebiet Verkehrswesen geschlossen – vorerst bis Ende dieser Woche. Dringende Anliegen werden unter ordnungsamt@erding.de bearbeitet.

Corona-Alarm im Erdinger Rathaus - Lage am Klinikum spitzt sich weiter zu

Am Klinikum spitzt sich die Lage weiter zu. Dort werden 37 Covid-19-Patienten behandelt, zwei mehr als am Tag zuvor. Intensivmedizinisch betreut werden müssen sieben, einer weniger als am Montag. An der Beatmungsmaschine hängen zwei (Vortag: 3) Infizierte. Am Dienstag gab es auf der Erdinger Intensivstation nur noch zwei freie Plätze, davon einen auf der Covid-19-Station. Weitere Todesopfer gab es am Dienstag aber nicht zu beklagen.

Dramatisch stellt sich die Lage in den Heimen dar. Nach Angaben von Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer sind in den Einrichtungen aktuell 150 Bewohner und 79 Mitarbeiter infiziert. Zehn befinden sich in stätionärer Behandlung, vier Heimbewohner haben das Virus nicht überlebt. „Besonders betroffen sind zwei Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Dorfen und Erding sowie Pflegeheime in Dorfen, Taufkirchen und Hohenpolding“, so Fiebrandt-Kirmeyer.

Corona in Erding: Dramatische Lage in Heimen - insgesamt 150 Bewohner und 79 Mitarbeiter infiziert

Da es sich um einen höchst gefährdeten Personenkreis handelt, ist am Klinikum keine Entspannung in Sicht. Auch die Zahl der Todesfälle dürfte noch steigen. Nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts verstirbt jeder fünfte infizierte Heimbewohner. Auch deshalb gelten dort jetzt sehr strenge Besuchsregeln. Vom Virus betroffene Einrichtungen sind komplett abgeriegelt.

Aber auch Schulen und Kitas trifft es unvermindert hart. In der AWO-Kinderkrippe Sternschnuppe in Erding wurden 14 Kinder und vier Erzieher in Quarantäne geschickt. An der Grundschule Oberding musste für 19 Schüler und einen Lehrer wegen eines erneut positiven Testergebnisses die Heimisolation sogar verlängert werden. Das gilt auch für eine weitere Klasse mit zehn Kindern. Eine Verlängerung sprach das Gesundheitsamt zudem für 15 Schüler der Grundschule Moosen aus.

Erding: Auch Schulen und Kitas trifft Corona-Pandemie hart

27 Siebtklässler der Mittelschule Oberding müssen ebenso zwangsweise zu Hause bleiben wie 21 Mädchen und Buben sowie zwei Betreuer des Pfarrkindergartens St. Korbinian in Forstern, im Ort zudem zehn Kinder und drei Betreuer im AWO-Kinderhaus Sonnenschein.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie: Mehr als 24 000 Abstriche im Kreis Erding

Am Montag sind 329 Corona-Tests hinzugekommen; damit wurden im Landkreis seit März 24 071 Abstriche vorgenommen.

Die neuen Fälle kommen aus: Erding (36), Dorfen (33), Taufkirchen (21), Fraunberg (7), Forstern, Moosinning (je 5), Neuching (4), Isen (3), Bockhorn, Hohenpolding, Oberding, St. Wolfgang, Walpertskirchen, Wartenberg (je 2), Finsing, Inning, Lengdorf, Steinkirchen sowie Wörth (je 1).

Das Taufkirchener Rathaus verwandelt sich derweil zum Filmstudio: Weil die Bürgerversammlungen ausfallen mussten, dreht Bürgermeister Stefan Haberl ein Online-Video. Und die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Dienstag gegen 8.40 Uhr auf der Bürgermeister-Stuhlberger-Straße in Wartenberg einen Kinderwagen angefahren und umgestoßen hat.

