Corona im Klinikum: Alle Tests negativ

Aufatmen im Klinikum Erding: Dort hat sich das Corona-Virus, mit dem sich, wie berichtet, eine Pflegekraft angesteckt hat, nicht ausbreiten können.

Erding – Am Donnerstag lagen alle Testergebnisse vor, sämtliche Mitarbeiter und Patienten der betroffenen Station wiesen ein negatives Ergebnis auf. Das berichtet Landratsamtssprecherin Nicole Tietze. Dennoch ist man im Krankenhaus weiter in Alarmbereitschaft. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, findet am heutigen Freitag ein weiterer Reihentest statt.

Landkreisweit ist am Donnerstag eine Neuinfektion bekannt geworden – aus dem Stadtgebiet Erding. Damit steigt die Zahl der dokumentierten Fälle auf 685. In den vergangenen sieben Tagen gab es damit im Landkreis Erding auf 100 000 Einwohner 4,3 Neu-Infizierte, berichtet Tietze. Die Zahl der Genesenen stieg um zwei auf 656. Folglich gelten 18 Personen als aktuell infiziert. Im Klinikum befindet sich nach wie vor kein Corona-Patient.

Die Screeningstelle suchten 22 Personen auf, damit haben sich seit März 6829 Menschen auf Sars-CoV-2 untersuchen lassen. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen, weil auch der mobile Dienst der Kassenärztlichen Vereinigung sowie einige Ärzte Covid-19-Abstriche nehmen. ham