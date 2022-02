Ärzte-Diskussion um Corona-Immunisierung: „Nicht grundsätzlich alle Kinder impfen“

Von: Alexandra Anderka

Eine allgemeine Stiko-Empfehlung liegt im Moment nur für Jugendliche ab zwölf Jahren vor. Jüngere können auf Wunsch der Eltern den Pieks gegen Corona aber auch bekommen. © Robert Michael/dpa

Soll man sein Kind gegen das Coronavirus impfen lassen oder nicht? Mittlerweile gibt es genug Daten zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen.

Erding - Soll ich mein Kind nun gegen Corona impfen lassen oder nicht? Das fragen sich derzeit wohl viele Eltern von Fünf- bis Zwölfjährigen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer. für diese Altersgruppe längst empfohlen, die EU-Kommission hat ihn zugelassen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hingegen rät zu einer Impfung gegen Covid-19 in dieser Altersgruppe nur denjenigen mit einer Vorerkrankung oder wenn die Kinder Kontakt mit vulnerablen Angehörigen haben. Eine allgemeine Stiko-Empfehlung liegt im Moment nur für Jugendliche ab zwölf Jahren vor. Allerdings können Eltern ihre Kinder auch bei individuellem Wunsch nach ärztlicher Aufklärung gegen Corona impfen lassen.

Corona-Impfung bei Kindern: Ja oder Nein? Arzt klärt auf

Erdings Ärztesprecher Dr. Markus Marschall weiß, dass im Landkreis Erding alle Kinderärzte nach Empfehlung der Stiko impfen. Seine persönliche Erfahrung als Arzt beziehe sich vor allem auf Jugendliche: „Viele möchten wieder am normalen Leben teilnehmen und lassen sich deshalb impfen.“ Bei den Jugendlichen sei der Nutzen offensichtlich, bei den Kindern unter zwölf Jahren zeige sich „nicht ganz so ein eindeutiges Bild“. Der Ärztesprecher beurteilt den Impfstoff aber als „sehr gut verträglich“ und würde seinen neunjährigen Enkel damit impfen.

Die meisten Kinder haben nicht wirklich einen Vorteil, da die Krankheitsverläufe bis auf wenige Ausnahmen sehr mild verlaufen.

„Nicht grundsätzlich alle Kinder“ impfen, würde eine Kinderärztin aus dem Landkreis. Sie möchte namentlich nicht genannt werden, da einige Kollegen nach öffentlichen Stellungnahmen persönlich angegriffen worden seien. „Leider geht es dabei in den seltensten Fällen um sachliche Diskussionen“, bedauert die Ärztin. Man müsse sich genau überlegen, ein gesundes Kind zu impfen, so die Medizinerin, denn „die meisten Kinder haben nicht wirklich einen Vorteil, da die Krankheitsverläufe bis auf wenige Ausnahmen sehr mild verlaufen.“

Sie verlasse sich mehr auf die Empfehlung der Stiko, weniger auf die der Politik und hierbei ist der Kinderärztin eine Unterscheidung sehr wichtig. „Es kommen Eltern zu mir, die sagen, die EMA hat die Impfung für Kinder doch empfohlen, warum die Stiko nicht?“ Die Medizinerin erklärt, dass das nicht so widersprüchlich sei, wie es im ersten Augenblick erscheint. EMA und Stiko nähmen unterschiedliche Perspektiven ein. Die EMA prüfe, ob der Impfstoff wirksam und sicher ist, eine Erkrankung verhindert und schlimme Nebenwirkungen auftreten. Um das zu bewerten, müssten die Hersteller Studiendaten liefern.

Kinder gegen Corona impfen: Enorm hohe Wirkungsrate auch bei Fünf- bis Elfjährigen

Im Falle des Impfstoffes für Fünf- bis Elfjährige war es eine Studie mit 2000 Probanden, von denen knapp 700 ein Placebo erhielten. Daraus ergab sich eine Wirksamkeit des Kinderimpfstoffes von 90,7 Prozent. Die EMA könne mit dieser Datenlage aber noch kein positives Nutzen-Risiko-Profil für die Kinder ableiten. Das mache wiederum die Stiko und dafür benötigt diese weitaus mehr Daten. Denn seltene Nebenwirkungen erkenne man eben erst, wenn eine Vielzahl an Kindern geimpft wurde.

Die Kinderärztin entscheide in jedem Fall individuell und bespreche die Impfung genau mit den Eltern. So sei sie bei ihrer zwölfjährigen Nichte vorgegangen, die mittlerweile geimpft sei. Denn die Ärztin weiß: „Auch Kinder kann es ganz schön erwischen. Gerade habe ich eine achtjährige Corona-Patientin mit 40 Grad Fieber.“

Mir sind keine großen Nebenwirkungen gemeldet worden.

Für Dr. Lampros Kampouridis, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit einer Praxis in Baldham, stellt sich nicht die Frage, ob man sein Kind impfen lassen möchte oder nicht, sondern ob das Kind geimpft oder ungeimpft Corona bekommen soll. Für Kampouridis ist es keine Option, die Kinder an der milden Omikron-Variante erkranken zu lassen. Er selbst hat seine elfjährige Tochter geimpft, neben 150 kleinen Patienten. „Mir sind keine großen Nebenwirkungen gemeldet worden“, sagt der Kinderarzt.

Zudem seien die Daten aus Amerika sehr vielversprechend. Die amerikanischen Forscher werteten Berichte von Ärzten und Patienten aus, einschließlich der Antworten von Eltern von etwa 43 000 Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren, wie der Studie zu entnehmen ist. Viele Kinder hatten nach der Impfung leichte Beschwerden wie Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen.

Nebenwirkungen von Corona-Impfung bei Kindern: Erbrechen und Kopfschmerzen am häufigsten

Von den mehr als 4100 Meldungen über unerwünschte Ereignisse waren 100 schwerwiegend, wobei Fieber oder Erbrechen am häufigsten genannt wurden. „Grundsätzlich kann man sagen, dass Kinder viel weniger mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben als Erwachsene“, so Kampouridis. „Über die Impfung haben wir mittlerweile kontrollierte Daten“, so der Mediziner weiter. Über die „unkontrollierten Wild-Infektionen“ nicht. Man wisse beispielsweise noch zu wenig über Long-Covid bei Kindern.

Der 48-jährige Arzt kann die aktuelle, emotional aufgeladenen Diskussion nicht nachvollziehen. „Ich war geradezu euphorisch, als ich hörte, dass es eine Impfung gibt.“ Man müsse sich die Erfolge mal wieder ins Gedächtnis rufen, mahnt er. „Ich möchte nicht wissen, wo wir heute stünden, hätten wir keine Impfung.“ Er habe „überhaupt kein Verständnis dafür, wie ideologisch das Impfen plötzlich dargestellt wird.“ Auch er sei schon über die Sozialen Medien beschimpft worden und habe wütende Briefe bekommen.

In einem Punkt sind sich alle drei Mediziner einig: In erster Linie müsse man die Impfanstrengungen auf diejenigen Menschen fokussieren, die auch die schweren Verläufe und die Hospitalisierungen ausmachen: Erwachsene und Alte.

