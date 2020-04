„Wir sind definitiv noch nicht am Anschlag“

Seit Anfang März ist das Klinikum Erding im Krisenmodus. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt von Tag zu Tag, auch wenn die Kurve zuletzt leicht abflacht. Im Kreiskrankenhaus wurde Platz für rund 100 Covid-19-Patienten geschaffen, es gibt eine eigene Isolier-Intensivstation, die gut belegt ist. Wie der tägliche Kampf gegen das weltumspannende Virus im Klinikum Erding geführt wird, darüber sprachen wir mit dem Ärztlichen Direktor, Privatdozent Dr. med. Lorenz Bott-Flügel (48).

Herr Bott-Flügel, wie kommen Sie mit den Corona-Patienten am Klinikum klar?

Es läuft relativ gut, auch wenn wir schon eine Menge Corona-Patienten betreuen. Auch auf der Intensivstation war es bislang gut zu stemmen, es gibt bis jetzt ausreichend Beatmungskapazitäten. Allerdings mussten wir auch schon einige Patienten verlegen, unter anderem nach Regensburg und München, um nicht in eine Überlastungssituation zu geraten. Bislang hat das reibungslos funktioniert.

Aber es gab auch schon Todesfälle.

Ja, das ist leider richtig. Nicht alle sind auf der Intensivstation verstorben. Einige sind schon sehr schwer krank eingeliefert worden oder wurden bereits vorher palliativ betreut. Da haben wir die Behandlung nicht mehr bis zu einer Beatmung eskaliert, sondern sie sind hier friedlich verstorben. Die Öffentlichkeit starrt ja vor allem auf die Todesfälle. Aber man muss sagen: Gottlob erholen sich die allermeisten wieder.

Wie muss man sich die Behandlung von Corona-Patienten vorstellen?

Es ist an sich recht einfach, denn es gibt keine spezifische Behandlung. Wir können nur lindern, etwa Fieber senken. Wir beheben den Sauerstoffmangel – im Extremfall durch künstliche Beatmung. Atemnot lindern wir mit Morphin, gerade bei Patienten, die wir nicht mehr beatmen können. Sie sollen unter keinen Umständen unter Atemnot leiden.

Es gibt also keine speziellen Medikamente gegen das Virus?

In der Tat, eigene gibt es noch nicht, allerdings vielversprechende Medikamente mit rekonvaleszenten Seren, gewonnen aus dem Blut genesener Patienten. Das ist ein Proteinextrakt, das Antikörper enthält. Damit kann man das Virus sehr effektiv behandeln. Es ist aber sehr aufwendig zu gewinnen. Bis jetzt gibt es das noch nicht in großer Stückzahl. Am Klinikum Großhadern läuft jetzt eine große Studie an, bei der alle, die die Krankheit hinter sich haben, gebeten werden, sich zu melden. Zu dem, was Donald Trump anpreist – Hydroxychloroquin – muss man ehrlich sagen: Im Moment gibt es keinen Beweis, dass es hilft. Das muss in Studien erst geklärt werden.

Warum müssen schwere Fälle überhaupt beatmet werden?

Diese Patienten bekommen eine schwerste Lungenentzündung durch das Virus, das an den Lungenbläschen einen ganz bestimmten Zelltyp befällt, der für die Ernährung und Intaktheit des Gewebes verantwortlich ist. Wenn die angegriffen sind und zugrunde gehen, fällt diese Funktion völlig aus. Ist das in weiten Teilen der Lunge passiert, dann bricht der Gasaustausch zusammen. In der Folge ist immer weniger Lungengewebe vorhanden, um Sauerstoff ins Blut abzugeben und Kohlendioxid herauszufiltern.

Und was passiert dann?

Die Atemarbeit wird immer schwerer. Die Patienten atmen immer schneller, und tiefer. Das erfordert immer mehr Muskeleinsatz. Irgendwann ist die Muskelkraft zu Ende. Das muss dann eine Maschine ersetzen.

Ist die Beatmung bei Corona immer eine Vorstufe zum Tod?

Nein. Wir haben bei uns einen Patienten, den wir wieder von der Beatmung genommen haben. Er hat die Intensivstation verlassen. Wenn er die Quarantäne hinter sich hat und sich wieder einigermaßen wohlfühlt, kann er nach Hause gehen. Ein zweiter Patient ist auf dem Weg, nicht mehr beatmet werden zu müssen. Im Idealfall wird die Beatmung immer leichter, man braucht immer weniger Sauerstoff und Druck von der Maschine. Intensivpatienten lagern wir abwechselnd zwölf Stunden auf dem Bauch und auf dem Rücken, um für eine gleichmäßigere Belüftung der Lunge zu sorgen.

Wie lange müssen Patienten beatmet werden?

Das ist ganz unterschiedlich. Im Schnitt sind es etwas mehr als zwei Wochen. Das ist schon eine lange Zeit, in der die Patienten in Narkose sind.

Wie lange sind die Covid-19-Patienten im Schnitt bei Ihnen im Haus?

Auf der Intensivstation haben wir bis jetzt wenig Entlassungen. Die Patienten sind im Schnitt seit Ende März bei uns, einer schon seit 18. März. Auf der normalen Isolierstation ist die Verweildauer kürzer, in der Regel eine Woche. Nur der Patient, den wir von der Beatmung zurückholen konnten, ist schon länger da. Wir haben ihn zu seiner Frau zurückverlegt. Sie können demnächst entlassen werden. Leichte Verläufe kann man auch gut zu Hause auskurieren.

Wie gehen Ärzte und Pfleger denn mit der hohen Gefahr der Ansteckung um?

Wir haben es häufiger mit hochansteckenden Erkrankungen zu tun. Für uns ist das nicht etwas völlig Neues. Was neu ist, ist allerdings die Masse. Es stellt schon eine Belastung dar, dass so viele Menschen die gleiche Krankheit haben. Ältere Kollegen, Ärzte genauso wie Pfleger, machen sich schon Gedanken. Denn im Alter nimmt das Risiko schwerer oder gar tödlicher Verläufe zu. Und auch in unseren Teams gibt es welche mit Vorerkrankungen. Das treibt einen schon um. Einige ältere Kollegen haben wir deshalb auch nach Hause geschickt. Aber natürlich können wir nicht auf alle über 50 verzichten.

Gibt es medizinisches Personal, das sich im Klinikum angesteckt hat?

Nicht bei Patienten, bei denen wir wussten, dass sie an Corona erkrankt sind. Aber es gibt schon Mitarbeiter, die sich an Covid-19 angesteckt haben. Es sind allerdings nicht besonders viele. In den vergangenen vier Wochen dürften es so um die zehn gewesen sein. Erfreulicherweise sind es bislang nur leichte Verläufe, manche waren asymptomatisch, haben also gar keine Auffälligkeiten gezeigt. Wir nehmen regelmäßig Abstriche vor. Das größere Risiko für uns selbst stellen eher Patienten dar, bei denen wir keine Ansteckung vermuten und die keine Symptome zeigen. Da gab es vereinzelt Ansteckungen.

Und das sind ja eigentlich die Gefährlicheren.

So ist es. Deswegen betrachten wir jetzt jeden Patienten grundsätzlich erst einmal als infektiös. Bei allen nehmen wir Abstriche vor, deren Ergebnisse in der Regel nach 24 Stunden vorliegen. Dann haben wir Gewissheit.

Zu den Todesfällen heißt es, es sei noch keiner gestorben, der nicht vorher schon schwer krank war. Ist das auch in Erding so?

Das ist auch bei uns so. Die Patienten, die bei uns gestorben sind, waren sehr alt und multimorbide.

Was sind denn die Risikofaktoren?

Erstaunlicherweise haben Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein besonders hohes Risiko. Warum das so ist, kann heute noch niemand sich richtig erklären. Gefährdet sind auch Lungenkranke, vor allem Infizierte mit COPD, der chronischen Bronchitis. Auch Diabetiker haben ein erhöhtes Risiko. Durch puren Zufall kann es aber auch jüngere Menschen ohne Vorerkrankung treffen. Grundsätzlich muss man sagen: Wir kennen Covid-19 erst seit 13 Wochen. Die Medizin steht da erst ganz am Anfang des Erkennens, was da überhaupt passiert. Jede Woche werden wir vor neue Erkenntnisse gestellt. Wir lernen sehr schnell, aber vieles wissen wir noch nicht.

Hatten Sie es auch schon mit jüngeren Patienten zu tun, die schwere Verläufe zeigen?

Ja, wir hatten auch schon jüngere Patienten, die das in der Regel sehr gut überstehen. Ich erinnere mich aber an zwei Fälle, sie waren so um die 40, deren Zustand sich so verschlechtert hatte, dass sie beatmet werden mussten. Die haben wir nach Regensburg und München verlegt, wo sie an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wurden.

Es funktioniert ja ganz gut mit dem Abstand halten. Warum gibt es dann überhaupt noch Neuansteckungen?

Wir haben einen langen Nachlauf. Für ein Virus ist die Inkubationszeit bei Corona sehr lange. Bis zu 14 Tage nach Kontakt kann man noch erkranken. Warum das so unterschiedlich lange dauert, können wir noch nicht sagen. Das hat sicher mit genetischen Faktoren zu tun und damit, wie das Virus auf die Schleimhäute trifft. Allerdings wissen wir, dass sich Corona am effektivsten über die Atemluft verbreitet. Das erklärt auch, warum sich das Virus auf den Skihütten so rasant ausgebreitet hat: Die Leute stehen dicht beieinander, es ist warm und feucht. Da kann das Virus in winzigen Tröpfchen bei jedem Ausatmen, beim Rufen oder Husten lange überleben.

Also macht eine Maskenpflicht Sinn?

Die Masken verhindern zumindest, dass derjenige, der das Virus in seinem Mund-Rachenraum mit sich herumträgt, es mit jedem Atemstoß abgibt. Zumindest reduziert man die Viruszahl auf diese Weise drastisch. Dazu gibt es schon sehr aussagekräftige Studien aus den USA und Japan. Die Tröpfchen bleiben relativ lange in der Luft stehen und können auch weiter entfernt stehende Personen treffen.

Es heißt immer wieder, das Schlimmste stünde uns noch bevor. Die Zahl der Neuinfektionen geht aber seit Tagen zurück. Das ist doch ein Widerspruch.

Im Landkreis sind die Zahlen in der Tat stagnierend, was mich wahnsinnig freut. Denn das schont die Kapazitäten bei uns im Klinikum. Wir sind definitiv noch nicht am Anschlag. Wir haben noch genug Platz. Mich freut auch sehr, dass wir in den Teams bislang kaum Ausfälle haben. Wir haben sehr früh angefangen, das Klinikum vorzubereiten, viel früher als so manches andere Krankenhaus. Aber ob die Kapazitäten dauerhaft reichen, wissen wir einfach nicht. Wir stellen in der Tat fest, dass die Neuinfektionen zurückgehen, aber die Schwere der Fälle nimmt zu. Das wird auch noch so bleiben.

Haben Sie dafür eine Erklärung?

Am Anfang waren es vor allem die leicht erkrankten Jüngeren, also zum Beispiel die Skifahrer aus Österreich und Südtirol. Die hatten oft fieberhafte Infekte und konnten rasch wieder entlassen werden. Deren Zahl wird kleiner. Nun bleiben die Älteren, die schwerer erkrankt sind und länger im Krankenhaus bleiben müssen. Das wird sicher die nächsten ein, zwei Wochen so weitergehen. Es ist auch mit weiteren Todesfällen zu rechnen. Wir erwarten über Ostern kein Abklingen der Welle, auch wenn die Neuinfektionen stagnieren oder abnehmen.

Es gibt zurzeit viele Verbote, die umstritten sind, etwa die Frage, ob man auf einer Parkbank ein Buch lesen darf. Da steckt viel sozialer Sprengstoff drin, der sich auf die Gesundheit auswirken kann.

Da schließe ich mich gerne den guten Ratschlägen der Virologen wie Christian Drosten oder Alexander Kekulé an: Das zu beurteilen ist nicht Aufgabe von uns Ärzten, sondern der Politik. Hier geht es weniger um ein virologisches Problem, sondern um ein ordnungspolitisches. Da halte ich mich lieber raus. Ganz ehrlich: Ich möchte zurzeit nicht in der Haut eines Politikers stecken. Es sind so massive Einschnitte in die Grundrechte, ins Wirtschafts- und ins Sozialsystem. Da bin ich heilfroh, dass ich das nicht entscheiden muss. Da beneide ich keinen, der politisch in Verantwortung steht.

Wie bewerten Sie aus medizinischer Sicht die Einsamkeit vieler älterer Leute vor allem in den Heimen, die nur noch schwer vermummtes Personal zu Gesicht bekommen?

Das sehe ich in der Tat mit Sorge. Für die psychische Gesundheit ist das eine absolute Ausnahmesituation, vor allem in den Heimen, wo Vereinsamung und Isolation grundsätzlich ein großes Problem darstellen. Im Klinikum ist es ja ähnlich. Die Patienten dürfen auch keinen Besuch empfangen, Ärzte und Pfleger kommen nur in Schutzkleidung. Die so wichtigen menschlichen Berührungen sind nicht möglich. Das ist schon ein ganz extremer Einschnitt ins normale menschliche Zusammenleben.

Glauben Sie, dass Corona auch etwas Gutes haben kann – mehr Wertschätzung für die Pflege, weniger Debatten über kleine Krankenhäuser und deren wirtschaftliche Defizite?

Ich wünsche es mir! Corona trifft die Welt ja nahezu gleichzeitig. Zurzeit können wir sehr schön beobachten, wie die Gesundheitssysteme mit ihren nationalen Besonderheiten reagieren – konfrontiert mit den exakt gleichen Herausforderungen. Vielleicht sollten wir Deutschen unseren Hang zur Selbstkritik sanft abstellen. Denn ehrlich gesagt: Es läuft ziemlich gut bei uns. Wir haben sehr früh mit den Tests begonnen. Das waren alles Lösungen, die wir nicht in der Tasche hatten. Über den öffentlichen Gesundheitsdienst konnten wir die ersten Verdachtsfälle in einem sehr frühen Stadium herausfiltern. Jetzt in der Anflutungsphase – über 100 000 Fälle in Deutschland – sind die Kliniken zwar unter Stress, aber immer noch handlungsfähig. Es gibt immer noch ausreichend Intensivkapazitäten, um noch einmal mindestens die gleiche Zahl an Patienten intensiv behandeln zu können. Ich glaube, wir werden da sehr gut durchkommen. Ich wünsche mir, dass wahrgenommen wird, dass das auch damit zu tun hat, dass wir viele Krankenhäuser haben, viele Krankenhausbetten und vor allem viele Intensivbetten – dreimal so viele wie in Italien. Das nimmt sehr viel Druck aus der Bevölkerung. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass die Kommerzialisierung der Krankenhauslandschaft nicht immer zu einem guten Ergebnis führt. Was für die Bevölkerung klinisch wichtig ist, lässt sich in Zahlen sehr schwer messen. Erst in einer Krise merkt man, was wir an unserer Krankenhauslandschaft haben.