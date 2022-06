Kommentar: Blind und taub in die nächste Welle

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Es ist weiter völlig unklar, wie es mit den Corona-Tests nach dem 30. Juni weitergeht. Eine fatale Nachlässigkeit des Bundesgesundheitsministeriums, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Die Corona-Zahlen steigen wieder an, doch für den Bund scheint die Pandemie vorbei zu sein. Nur so lässt sich erklären, warum es nach wie vor keine neue Testverordnung gibt. Die aktuell gültige Fassung läuft in zwei Wochen aus. Passiert nichts, steht Deutschland im Kampf gegen das Virus ab 1. Juli nackt da. Über 400 Landkreise zwischen Garmisch und Sylt haben dann keine Handhabe mehr, Verdachtsfälle zu testen und Infektionsketten zu durchbrechen. Alle werden ihre Testzentren schließen, weil es vom Bund kein Geld mehr gibt.



Handlungsbedarf besteht seit Wochen, die Landkreise müssen den Betreibern sonst jetzt kündigen, Screeningstellen auflösen, Container abziehen. Dem Bundesgesundheitsministerium fällt dazu seit Wochen nur ein, dass man sich „noch in der Abstimmung“ befinde.



Was, bitte, gibt es denn abzustimmen? Deutschland wird die Tests weiter brauchen. Selbst die günstigste Prognose geht von wieder stark steigenden Fallzahlen im Herbst aus. Dann steigt auch die Belastung in den Kliniken einmal mehr an. Die Weichen, die nächste Welle beherrschbar zu machen, müssen jetzt gestellt werden. Die Hauptreisezeit steht vor der Tür, auch das Virus sitzt wie 2020 und 2021 auf gepackten Koffern.



Wenn die Testverordnung ausläuft, können nur noch Ärzte PCR-Tests durchführen. Diese Kapazitäten haben sie aber nicht. Die Folge wäre, dass die Menschen Covid aussitzen und sich das Virus unkontrolliert verbreitet.



Will die Regierung wirklich erst reagieren, wenn die Hütte längst wieder brennt? Dann muss auf die Schnelle eine Test-Infrastruktur aus dem Boden gestampft werden. Angesichts der Personalknappheit kann das nur misslingen. Darum gibt es keine Alternative, als die Testordnung zu verlängern – aus der Not, und weil sie sich bewährt hat. Wie soll der Bürger die Pandemie noch ernst nehmen, wenn es nicht mal der Bund tut?