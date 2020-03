Kommentar: Solidarität mit dem Handel

Konsum in der Corona-Krise

von Hans Moritz

In der Corona-Krise sollen nicht nur die Menschen zueinander stehen und sich helfen. Auch der Handel, vor allem die kleinen Geschäfte in den Ortszentren, verdient Solidarität. Was man hier kaufen kann, soll man auch hier kaufen und gerade jetzt nicht im Internet. Nur so bleiben unsere Innenstädte attraktiv, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar.