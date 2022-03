Die schiefen Töne der Pandemie

Von: Friedbert Holz

Teilen

KMS-Leiter Peter Hackel (r.) erklärte der Mitgliederversammlung die Bilanz. © Friedbert Holz

Unter dem Motto „Mozart und die Zauberkugel“ kann die Kreismusikschule Erding (KMS) trotz Corona auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken.

Erding - In der Mitgliederversammlung berichtete Schulleiter Peter Hackel zwar von einem „gewissen wirtschaftlichen Einbruch“. Dafür aber habe die Zahl der Schüler gehalten werden können. „Wir sind unserem Anspruch gerecht geworden, weiterhin eine flächendeckende Einrichtung mit sehr aktiven Außenstellen zu sein“, resümierte Hackel.



Besondere Highlights seien im Mai drei Festwochen sowie im Oktober der Bayerische Musikschultag gewesen. „Wir haben uns insgesamt gut gehalten“, freute sich der KMS-Leiter, der konstatierte, dass wieder mehr Mädchen als Jungen am Musikunterricht teilgenommen hätten. Zudem nehme der Wunsch vieler Eltern nach Einzelunterricht zu.



Große Resonanz hätten bei allen Jugendlichen die Leistungsprüfungen hervorgerufen: Nach 287 Prüfungen im Jahr 2019 und „einem Durchhänger“ in 2020 mit nur 61 Tests sei 2021 die Zahl wieder auf erfreuliche 141 gestiegen – „auf einem grundsätzlich hohen Niveau“, so Hackel. Einige Schüler hätten sogar besondere Auszeichnungen für ihren Kompetenz-Nachweis erhalten. „Das sind unsere Leuchttürme.



Das Interesse, sich musikalisch zu betätigen, war wieder sehr unterschiedlich gelagert: Bei den Instrumenten Violine, Harfe, E-Gitarre, Klarinette, Schlagzeug und Sologesang ist laut KMS-Chef ein „deutlicher Rückgang“ zu verzeichnen, sehr schwer habe es vor allem das Image der Querflöte, der in Zeiten von Corona „eine unbegründete Angst vor zu hohem Aerosol-Ausstoß nachgesagt wird“. Ein Trend nach oben ist hingegen bei Klavier und Pop-Gesang festzustellen, auch das Elementare Musizieren mit Senioren läuft gut.



Gleichbleibend starkes Interesse gibt es an Zither, Hackbrett, Violoncello, Trompete und Akkordeon. „Gerade hier sind sehr viele Leistungserfolge festzustellen“, freute sich Hackel.



Insgesamt registrierte die Kreismusikschule im Schuljahr 2021/2022 2301 Schüler, die in 1460 Lektionen insgesamt 43 947 Minuten Unterricht hatten.



Auch wirtschaftlich blieb die KMS nicht von der Pandemie verschont. „Zwar ist der finanzielle Einbruch nicht so stark wie 2020 ausgefallen. Allerdings haben wir im vergangenen Jahr rund 100 000 Euro für das Gebäude und dessen Unterhalt an den Landkreis zurückbezahlt – obwohl wir keinen Überschuss erzielt haben“, erklärte Hackel. Der Haushalt schloss mit Einnahmen und Ausgaben von 2,77 Millionen Euro ab. An Teilnehmergebühren kamen 1,05 Millionen Euro zusammen, die Gemeinden bezahlten 445 000 Euro – entsprechend dem Einwohner-Schlüssel ein Drittel, der Landkreis den Rest: knapp 795 000 Euro.



Heuer müssen die Gebühren um 1,5 Prozent erhöht werden. Größter Posten bei den Ausgaben sind laut Hackel die Löhne für immerhin rund 80 Angestellte. Die Mitgliederversammlung verabschiedete den Haushalt für 2022 einstimmig, auch der Rechnungsprüfungsbericht wurde angenommen.



Landrat Martin Bayerstorfer, zugleich bayerischer Musikschul-Präsident, freute sich in seinem Schlusswort darüber, dass es trotz schwieriger Zeiten kaum Ausfälle in der Kreismusikschule gegeben habe. Sein Stellvertreter, Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner, dankte dem gesamten Team der Schule für dessen Arbeit, die „einen wichtigen kulturellen Beitrag im Landkreis“ darstelle.

fez