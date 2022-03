Corona: Schnelles Amt

Von: Hans Moritz

Der blaue Balken zeigt das nach wie sehr starke Infektionsgeschehen im Landkreis Erding. © LRA Erding

Trotz unverändert hoher Fallzahlen gelingt es dem Gesundheitsamt, Neu-Infizierten in der Regel am Tag nach dem positiven PCR-Test die Isolationsanordnung per Mail zuzustellen.

Erding - Das berichtet Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer.

Für den Donnerstag heißt das, dass 841 Personen benachrichtigt werden müssen, dass sie vorerst zu Hause zu bleiben haben. Sie viele neue Fälle waren es nämlich an diesem Tag, 270 mehr als vor einer Woche. Die Inzidenz steigt weiter, von 2056,3 auf 2162,8. Dem Gesundheitsamt sind aktuell 4498 Infizierte bekannt, 4891 stehen unter Quarantäne.

Die Betroffenen sind zwischen 0 und 95 Jahre alt und kommen aus Erding (206), Dorfen (95), Taufkirchen (77), Moosinning (39), Oberding (39), St. Wolfgang (39), Bockhorn (32), Isen (30), Finsing (28), Wartenberg (28), Pastetten (27), Fraunberg (26), Wörth (26), Berglern (22), Neuching (21), Lengdorf (18), Eitting (15), Inning am Holz (14), Walpertskirchen (12), Langenpreising (10), Buch am Buchrain (8), Hohenpolding (8), Forstern (7), Kirchberg (6), Ottenhofen (5) und Steinkirchen (3).

Erstmals seit Tagen wieder leicht rückläufig ist die Zahl der Covid-Patienten im Klinikum Erding. Sie ging um vier auf 30 zurück, berichtet Fiebrandt-Kirmeyer. Zwei liegen auf der Intensivstation, die aber nicht beatmet werden müssen.



Derweil finden immer weniger Impfungen statt, nur 61 waren es am Mittwoch. Die Impfquote verharrt seit Tagen bei 70,7 Prozent. 97 500 Bürger sind mittlerweile vollständig geimpft, 58 400 geboostert. ham