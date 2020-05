Zuckerwatte gegen Corona-Frust: So gehen Schausteller und Organisatoren mit Absagen um

Volksfeste und auch das Sinnflut-Festival sind für heuer abgesagt. Aber die Veranstalter stecken nicht den Kopf in den Sand. Sie haben Alternativ-Angebote und Pläne für später.

Landkreis – Das meiste, was für viele Landkreisbürger einfach zum Sommer dazugehört, muss heuer wegen Corona entfallen: Kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen wie die Volksfeste und das Sinnflut-Festival, das seit 27 Jahren ein Höhepunkt des Erdinger Sommers ist, sind abgesagt.

Die gute Nachricht vorweg: Die Veranstalter stecken nicht den Kopf in den Sand. Sie zeigen Verständnis und schmieden schon wieder Pläne. Die schlechte Nachricht: Sie fürchten um die Existenzen einiger Wirte, Schausteller und Künstler. Denn „mit dieser Pandemie konnte niemand rechnen, also haben sich so manche Schausteller über den Winter vielleicht eine Halle gebaut oder ein Gerät angeschafft. Diese Investitionen müssen nun abbezahlt werden“, sagt Gabi Rilke, Junior-Chefin der alteingesessenen Schausteller-Familie Rilke aus Wartenberg und Schaustellersprecherin für Erding. „Da ist das schon sehr hart, wenn dir die Regierung sagt, du darfst jetzt sechs Monate kein Geld verdienen.“ Zumal es sich gerade bei den Schaustellern um die wichtigsten Monate des Jahres handle.

Schaustellerin Gabi Rilke könnte sich kleine „Kirchweih mit Imbiss“ vorstellen

Die Rilkes sind normalerweise auf 13 Volksfesten präsent – mit Taufkirchen, Wartenberg und Erding drei davon im Landkreis. Grundsätzlich zeigt Rilke Verständnis für die Maßnahmen, doch so manche Entscheidung der Politik sei nicht ganz stringent. „Wieso darf ein Baumarkt öffnen? Da tummeln sich ja jede Menge Leute, und ein kleines Volksfest darf nicht veranstaltet werden?“

+ Schaustellerin Gabi Rilke: „Was wird aus unserem Berufsstand, wenn nichts mehr so ist, wie es früher einmal war?“

Die Unternehmerin, die für fünf Angestellte in Vollzeit Verantwortung hat, sieht durchaus Potenzial für die Schausteller, ohne gegen die Hygiene-Vorschriften zu verstoßen. „Beim Autoscooter wäre das ohne Problem möglich, da fährt halt nur eine Person im Auto. Auch bei anderen Fahrgeschäften gibt es Möglichkeiten, den Abstand einzuhalten. Sicherheitspersonal müsste das eben kontrollieren.“

Von 7. bis 10. Mai ist Volksfestfeeling auf dem Marktplatz in Wartenberg

Eine kleine „Kirchweih mit Imbiss“ wäre für Rilke durchaus vorstellbar. „Doch das Volksfest sieht man immer in Kombination mit den Bierzelten, und da wird es dann schwierig“, meint sie. Deshalb haben sie und Kollege Andreas Diebold aus Kirchasch beschlossen, in Wartenberg zumindest einen Hauch von Volksfestduft zu verströmen. Von Donnerstag, 7. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, jeweils von 11 bis 19 Uhr bieten die beiden Schaustellerfamilien auf dem Marktplatz Volksfest-Schmankerl wie Crêpes, Popcorn, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und „Halbe-Meter-Kabel“ für Kinder an. „Wir dachten uns, wir müssen für unsere treuen Kunden was machen. Da kam uns die Idee mit dem kleinen Volksfest.“ Ein bisschen Ablenkung tue in der schwierigen Zeit allen gut, da ist sich die Volksfest-Expertin sicher. Wenn es gut angenommen wird, könne sich Rilke durchaus eine Wiederholung oder Verlängerung ihres Angebots vorstellen.

Die Rilkes wären heuer zum 70. Mal auf dem Herbstfest Erding gewesen. „Auch wenn wir das finanziell überstehen werden, denn meine Eltern waren ihr Leben lang sehr fleißig und haben für Rücklagen gesorgt, ist das Volksfest-Verbot sehr einschneidend für uns.“

Doch eine andere Sorge plagt die Schaustellerin noch mehr: „Wie viele von den kleineren Betrieben wird es nächstes Jahr noch geben? Was wird aus unserem Berufsstand, wenn nichts mehr so ist, wie es früher einmal war?“ Denn an ein schnelles Ende der Pandemie glaubt Rilke nicht.

Volksfest Taufkirchen: „Wir bereiten gerade die Verträge für 2021 vor“

Auch Christine Aulechner, Organisatorin des Taufkirchener Volksfests, das im Juli stattgefunden hätte, ist für Alternativen offen. Allerdings würden diese eher spontan auf die Beine gestellt werden. Denn jetzt schon wieder etwas zu planen, könnte für Enttäuschungen sorgen, ist sich die Angestellte der Gemeinde Taufkirchen sicher: „Hoffnungen schüren und dann wieder Absagen erteilen, das ist nicht so lustig.“

+ Volksfest-Organisatorin Christine Aulechner: „Hoffnungen schüren und dann wieder Absagen erteilen, das ist nicht so lustig.“

Die Gemeinde wolle abwarten, was die Regierung in der nächsten Zeit entscheidet. Dennoch ist auch Aulechner bemüht, den Schaustellern und Wirten Perspektiven zu geben: „Wir bereiten gerade die Verträge für 2021 vor.“

Sinnflut-Macher: „Da steckt so viel Arbeit drin, und das war jetzt alles umsonst“

Ebenso hart wie die Volksfestbetreiber trifft es die Sinnflut-Veranstalter Peter Feller und Börnie Sparakowski. „Für uns ist das total schwierig, wie für alle anderen auch“, sagt Feller. „Da steckt so viel Arbeit drin, und das war jetzt alles umsonst.“ Die Sinnflut GmbH hat fünf Mitarbeiter, die neben dem Sinnflut-Festival Events wie die Nacht der Blauen Wunder in Erding und Dorfen und den St. Prosper-Kabarettpreis veranstalten.

„Wir werden das schon durchhalten“, gibt sich Feller zuversichtlich. Die Sinnflut-Macher seien im ständigen Austausch mit Stadt und Gesundheitsamt. „Wir hoffen auf den Herbst mit der Nacht der Blauen Wunder, aber wer weiß, wie viele von den Lokalen, mit den wir zusammenarbeiten, es da noch gibt.“ Laut Feller haben er und seine Mitarbeiter bereits Alternativ-Pläne für den Herbst im Kopf. Pläne-Schmieden sei schließlich ihr Geschäft. Doch diese seien noch nicht spruchreif und hängen vom Umfang der Lockerungen ab.

Für die Künstler „ist es richtig dramatisch“

Doch er und seine Kollegen würden die Pläne nicht nur für sich, sondern auch für die Künstler konzipieren. Denn „für die ist es richtig dramatisch“. Feller, der in einer Band Ludwig als Gitarrist und Sänger Musik macht, fühlt mit seinen Kollegen: „Die lebten ihren Traum, kamen mit Jobs in verschiedenen Bands ganz gut über die Runden – und dann dieser Einschnitt.“ Als „Arbeiter unter den Musikern“, wie Feller seine Kollegen nennt, könne man keine großen Rücklagen bilden. Und gerade die, „die uns das Leben so schön machen“, hingen nun in den Seilen.

+ Sinnflut-Macher Peter Feller: „Auch, wenn klar ist, dass man die Veranstaltung absagen muss, so muss man das bedauern dürfe.“

Nicht viel besser sehe es bei den Besitzern der Marktstände aus. „Wir versuchen, im Netz eteas auf die Beine zu stellen“, sagt Feller. Etwa ein Online-Angebot der Marktbetreiber, das mit der Sinnflut-Homepage verlinkt werden könnte, wo „Videos und Spaßsachen“ aus den vergangen Sinnflut-Jahren gezeigt werden könnten. „Da sind wir noch am Ideensammeln und Diskutieren“, so Feller.

Viele Sinnflut-Fans machen den Veranstaltern Mut

Doch trotz allem gebe es auch Positives zu berichten. So hätten ihn viele Mails von Sinnflut-Fans erreicht, die es sehr bedauerten, dass das Festival nicht stattfindet. „Das macht Mut.“ Denn Feller ist der Meinung: „Auch, wenn allen klar ist, dass man die Veranstaltung absagen muss, so muss man das doch bedauern dürfen.“

Ebenso positiv sei, dass nur fünf von den 200 verkauften Karten für die auf Herbst verschobene St.-Prosper-Kabarettverleihung zurückgegeben wurden: „Das hat uns sehr gefreut“, und es zeige, „wie wichtig den Landkreisbürgern kulturelle Veranstaltungen sind und dass sie an deren Zukunft glauben“.

Alexandra Anderka