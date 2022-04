Wegen Corona-Testpflicht seit Monaten nicht im Unterricht

Von: Hans Moritz

Körperverletzung? Einige Eltern lassen ihre Kinder wegen der Testpflicht seit Monaten nicht mehr in die Schule. Der Staat toleriert das nicht. Symbo © Nicolas Armer/dpa

Wegen der Corona-Testpflicht gehen im Landkreis Erding 29 Kinder nicht zur Schule. Hohe Strafen drohen.

Erding – „So lange an den Schulen Corona-Zwangstests durchgeführt werden oder Maskenpflicht gilt, geht mein Kind nicht in den Unterricht.“ 29 Familien aus dem Landkreis argumentieren genau so. Diese Zahl nennt das Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung. Einige dieser Kinder haben seit Monaten ihre Schule nicht mehr von innen gesehen, teils seit dem letzten Lockdown nicht. Wenn zum 1. Mai auch hier die Testpflicht fällt, haben sie einiges aufzuholen, denn Distanzunterricht wird nicht mehr angeboten – schon gar nicht Schulverweigerern.

Einige Eltern sehen in den drei wöchentlichen Corona-Tests Körperverletzung, der sie ihr Kind nicht aussetzen wollen. Und das geht quer durch alle Altersstufen. Christian Mader, Abteilungsleiter für Öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Kreisverwaltung, berichtet: „Die Kinder sind zwischen 2005 und 2014 geboren und müssten an sich die Jahrgangsstufen eins bis zehn besuchen.“

Insgesamt 29 Kinder wurden dem Landratsamt gemeldet. „Davon verweigern die Eltern von neun Kindern weiterhin den Schulbesuch, eines befindet sich in Abklärung zur Wiedereingliederung, zu drei Kindern wurde Klage eingereicht, zwei wurden vom Unterricht befreit, sechs sind inzwischen weggezogen und acht wurden bis jetzt wieder dem Unterricht zugeführt“, schlüsselt Mader auf. Neun besuchen (normalerweise) eine Grund-, vier eine Montessori-, sechs eine Mittel- und neun eine Realschule. Hinzu kommt ein Gymnasiast.

Und wie begründen die Eltern die monatelange Fehlzeit? „Einige verweigern die Masken- und Testpflicht aus Angst vor Schäden und psychischen Erkrankungen. Es gibt auch Familien, die gleich die gesamte Bundesrepublik nicht anerkennen und folglich die damit verbundenen Corona-Maßnahmen“, berichtet Mader. Andere wiesen sämtliche Anordnungen und Kosten des Landratsamts zurück. Sprich: Die Behörden haben es offenkundig auch mit Reichsbürgern zu tun.

Im ersten Schritt reagiert der Staat auf Dauerschwänzer mit einem sogenannten Anordnungsbescheid mit Sofortvollzug, berichtet der Ordnungsamtsleiter. Der sieht vor, dass Kinder binnen sieben Tagen wieder im Unterricht zu erscheinen haben. Fruchtet das nicht, wird’s teuer: Pro Erziehungsberechtigtem und Kind können 1500 Euro Zwangsgeld verhängt werden.

Sogar Ersatzzwangshaft kann verfügt werden. Die Geldstrafe kann bei hartnäckiger Weigerung mehrmals hintereinander ausgesprochen und darüber hinaus erhöht werden, warnt Mader.

Er sagt auch, dass notfalls Kinder jeden Morgen von der Polizei abgeholt und zur Schule gebracht werden könnten. „Bis jetzt wird das aber nicht praktiziert“, versichert der Abteilungsleiter.

Ob und wie intensiv diese Kinder daheim beschult werden, vermag er nicht zu sagen. Fest steht allerdings: „Distanzlernen und -unterricht ist laut Bayerischer Infektionsschutz-Maßnahmen-Verordnung nicht mehr gegeben und wird von den Schulen in der Regel auch nicht mehr angeboten.“

Ebenfalls gibt es keine Informationen darüber, ob das Fernbleiben auf den Willen der Kinder zurückgeht – oder eher auf den der Eltern.