Covid-19: Keine Neu-Infizierten im Landkreis Erding

Die Corona-Pandemie im Landkreis Erding scheint weitgehend überstanden: Auch am Mittwoch gab es keine Neu-Infizierten.

Landkreis–Zu den bestätigten Covid-19-Fällen im Landkreis ist seit Mittwoch kein weiterer hinzugekommen. Das teilte das Landratsamt mit. Die Zahl der bestätigten Fälle bleibt damit bei 617. In den vergangenen sieben Tagen gab es auf 100 000 Einwohner bezogen nur einen Neu-Infizierten im Landkreis.

Auch die Zahl der Genesenen bleibt bei 592 Personen. Damit gelten derzeit noch 14 Personen als infiziert. Im Klinikum Erding werden aktuell zwei Covid-19-Patienten auf der Isolierstation behandelt. Elf Bürger sind seit Beginn der Pandemie an Covid 19 gestorben. An der zentralen Screeningstelle wurden am Mittwoch sechs Personen getestet.