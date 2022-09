CSU: Zurück zur absoluten Mehrheit

Von: Hans Moritz

„Nicht wackeln“ bei Russland, forderte EVP-Chef Manfred Weber beim JU-Bezirksparteitag in Erding. © JU

Die Junge Union (JU) Oberbayern macht es Ministerpräsident Markus Söder und der CSU vor der Landtagswahl in einem Jahr nicht gerade leicht:

Erding - Beim Bezirksparteitag forderte JU-Oberbayernchef Josef Rohrmoser, die CSU-Fraktion zu verjüngen und die Rückkehr zur absoluten Mehrheit als oberestes Ziel zu formulieren, also 50 Prozent plus X. Davon ist die Partei derzeit weit entfernt. „Wir sind wie kein anderer Verband verwurzelt in den Kommunen und den Landkreisen, wir sind der inhaltliche Taktgeber“, untermauerte Rohrmoser.



Einer der Redner am Samstag in der Stadthalle Erding war Manfred Weber, Europaabgeordneter und EVP-Vorsitzender. In Bezug auf den Ukraine-Krieg und die Folgen für Europa sagte er: „In dieser Zeitenwende ist jeder von uns gefordert“. Das Lockern der Sanktionen lehnt Weber laut Mitteilung strikt ab.



Sozialministerin Ulrike Scharf, derzeit arg unter Beschuss (siehe Bericht oben), erklärte: „Kein anderes Bundesland gibt so viel Geld für Familien aus, wie Bayern es tut.“ An dem Bezirkstag nahmen auch, obwohl der JU längst entwachsen, mehrere Erdinger CSU-Politiker teil, darunter Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz, OB Max Gotz und Bürgermeistersprecher Hans Wiesmaier. ham