CSU Erding kritisiert Verkehrsclub wegen Ringschluss: „Fachlich einfach daneben“

Von: Hans Moritz

Kommt mit dem S-Bahn-Ringschluss in den Tunnel: der Bahnübergang an der Haager Straße in Erding. © Hans Moritz

Die Erdinger CSU übt scharfe Kritik am Verkehrsclub Deutschland für dessen Einschätzung, der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke Erding–Markt Schwaben sei wichtiger als der S-Bahn-Ringschluss.

Erding - Das sei eine „sinnbefreite Vorstellung eines Verkehrsclubs“, teilt CSU-Fraktionsvorsitzender Burkhard Köppen in einer Presseerklärung mit. Die Aussage sei „fachlich einfach daneben“.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten, so Köppen weiter, werde an der durchgängigen Verkehrserschließung Erdings im S-Bahn-Netz geplant und gearbeitet. „Es wurde um viele komplexe Lösungsansätze, etwa Südeinschleifung, hart gerungen. Die Planfeststellung ist für den Ringschluss bis an die Landkreisgrenze von Westen her bereits mit Baurecht ausgestattet“, macht der CSU-Fraktionssprecher deutlich.

Dem „eifrigen Kreisvorsitzenden“ des VCD, Alfred Schreiber, „ist dabei offenbar auch entgangen, dass die Stadt Erding mit großer Unterstützung einer Bürgerinitiative die vollständige Untertunnelung des Bahnübergangs Haager Straße vertraglich mit Freistaat und Bahn fixieren konnte und bereits seit 2021 vollständig finanziert hat – für 35 Millionen Euro. Alle vernünftig denkenden Menschen hoffen und drängen auf eine substanzielle Stärkung des ÖPNV auf der Schiene.“

Deswegen sei es falsch, davon zu sprechen, dass der Ringschluss „kein großer Wurf“ sei. Köppen weist den VCD darauf hin, dass die Bahn den vollständigen zweigleisigen Ausbau zwischen Erding und Markt Schwaben bisher für „rundweg nicht erforderlich“ ansehe. Ausweich- und Begegnungsabschnitte, wie in St. Koloman geplant, würden als ausreichend erachtet.

Der VCD übersehe, dass man dank des Ringschlusses mit der S-Bahn auch über den Flughafen schnell nach München komme – nicht zuletzt wegen weniger Haltestellen. Und für Erding ergäben sich mit dem neuen Regionalbahnanschluss ganz neue Möglichkeiten.