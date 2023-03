CSU Erding: „Wir müssen uns um die Leute kümmern“

Von: Wolfgang Krzizok

Führen die Erdinger CSU (v. l.): Digitalbeauftragter Florian Mösl, Schatzmeister Klaus Stanzel-Deffner, Ortsgeschäftsführer Daniel Gottal, Stellvertretender Ortsvorsitzender Hubert Sandtner, Ortsvorsitzende Janine Altheimer, OB Max Gotz, Stellvertretende Ortsvorsitzende Monika Pieczonka, Schriftführer Uwe Lallinger, Stellvertretender Ortsvorsitzender Simon Biller und Fraktionsvorsitzender Burkhard Köppen. © Wolfgang Krzizok

CSU Erding: Die Vorsitzende Janine Altheimer wird auf der Jahreshauptversammlung in ihrem Amt bestätigt. Staatsministerin Ulrike Scharf lobt den starken Ortsverband.

Erding – Der CSU-Ortsverband Erding ist zwar einer der größten Ortsverbände in Bayern, doch dürfe man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, meinte Vorsitzende Janine Altheimer in der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim des TSV Erding. „Es muss unser Anspruch sein, die Mitgliederzahl auszubauen“, meinte sie. „Und wir dürfen die Mitglieder nicht nur anwerben, sondern wir müssen uns auch um sie kümmern.“ Bei den Neuwahlen wurde die 36-Jährige mit überwältigender Mehrheit in ihrem Amt bestätigt.

412 Mitglieder sind im Ortsverband Erding daheim, davon sind 22 Prozent weiblich. „Das ist noch ausbaufähig“, meinte Altheimer, ebenso wie der Altersschnitt, der bei 61,3 Jahren liegt. Sie ließ in ihrem Rechenschaftsbericht die Aktivitäten im vergangenen Jahr Revue passieren. „Wir wollen noch mehr zu den Leuten gehen“, kündigte Altheimer an, und so werde man vor allem die neu eingeführte Serie „Wirtshaustour“ ausbauen. Die Veranstaltungen 2002 seien insgesamt sehr gut besucht gewesen. Selbstkritisch gab sie sich bei den Social-Media-Kanälen („Da ist noch Luft nach oben“), freute sich, dass die Tradition des Politischen Aschermittwochs wiederbelebt worden sei und kündigte Infostände zum Thema Erbschaftssteuer an: „Diese Sache trifft unser ureigenstes Klientel.“

Die Vorsitzende gab einen Ausblick auf geplante Aktivitäten im Jahre 2023 und meinte, dass es „viele Themen gibt, wo wir uns einbringen können – speziell beim Mega-Thema Konversion“. Auf ihre Schwangerschaft anspielend meinte sie: „Man kann mir ansehen, dass sich in meinem Leben in ein paar Monaten etwas ändern wird.“ Trotzdem wolle sie sich wieder um das Amt der Vorsitzenden bewerben, „denn die Partei liegt mir am Herzen“.

Schatzmeister Klaus Stanzel-Deffner hatte erfreuliche Zahlen zu vermelden, so habe sich der Kassenbestand im Jahr 2022 um knapp 12 000 Euro erhöht. Einnahmen in Höhe von rund 47 000 Euro seien Ausgaben von etwa 35 000 Euro gegenüber gestanden.

Staatsministerin Ulrike Scharf lobte in ihrem Grußwort den „ganz starken“ Ortsverband Erding. Man könne stolz sein, was er alles voranbringe. Sie brach eine Lanze für das Handwerk und lobte die niedrige Arbeitslosenquote in Bayern. Sie kritisierte die Ampel in Berlin, „die jeden Tag einen anderen Murks baut“ und meinte abschließend: „Hoit ma zamm und kämpfen miteinander.“

Unter der Leitung von OB Max Gotz wurden die Neuwahlen zügig durchgeführt. Altheimer wurde mit 58 von 59 gültigen Stimmen im Amt bestätigt, und auch bei allen anderen Posten gab es kaum Gegenstimmen. Zum Abschluss berichtete Fraktionsvorsitzender Burkhard Köppen noch aus dem Stadtrat und lobte die konstruktive Zusammenarbeit im Gremium, „die vor allem ein Verdienst des OB ist“.

Ortsvorstand

Vorsitzende: Janine Altheimer; Stellvertreter: Simon Biller, Monika Pieczonka, Hubert Sandtner; Schatzmeister: Klaus Stanzel-Deffner; Schriftführer: Uwe Lallinger; Digitalbeauftragter: Florian Mösl; Ortsgeschäftsführer: Daniel Gottal; Beisitzer: Günther Adelsberger, Alex Attensberger, Dominic Hagl, Peter Helmprecht, Patrick Kanzelsberger, Philipp Kirmse, Christoph Kober, Malgorzata Maidl, Hermann Schießl, Thomas Schreder, Stephan Stanglmaier, Stefanie Winkler