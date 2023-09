Ulrike Scharf bleibt im Amt

Von: Hans Moritz

Erdinger Delegation mit Landesvorsitzender (v. l.): Margit Niedermaier, Nina Hieronymus, Ulrike Scharf, Karin Huber, Margit Lotz, Elke Friedrich-Heigl und Renate Weiß. © Frauen Union

Mächtig Aufwind für Ulrike Scharf fünf Wochen vor der Landtagswahl: Die Sozialministerin und Erdinger Stimmkreisabgeordnete ist am Samstag als Landesvorsitzende der CSU-Frauenunion (FU) bestätigt worden.

Erding/Regensburg - Beim Parteitag in Regensburg bekam Scharf 95,8 Prozent der Stimmen.



Erwartungsgemäß ging es in Scharfs Rede auch um frauen- und familienpolitische Themen: „Wir fordern ganz klar die Mütterrente III, eine partnerschaftliche Gestaltung und Ausweitung des Elterngeldes und keinen gleichstellungspolitischen Rückschritt durch die geplante Kürzung, die Modernisierung des Ehegattensplittings in ein Kindersplitting und den Schutz der Frauen und des ungeborenen Lebens im Hinblick auf die Diskussionen um die Abschaffung des §218“, wird Scharf in einer Pressemitteilung zitiert.



Scharf versicherte, der Sozialstaat schütze die Schwachen. „Wir brauchen aber auch wieder mehr Respekt für Arbeit und Fleiß. Arbeit muss sich lohnen“, so die Ministerin, zu deren Erdinger Delegation auch ihre persönliche Referentin im Ministerium, Nina Hieronymus, gehörte. Die Wartenbergerin ist FU-Kreisvorsitzende.



Scharf brachte auch ihre Sorge über das Land zum Ausdruck: „Wir dürfen uns keiner Illusion hingeben: Unsere Wirtschaft ist stark unter Druck. Die aktuellen Zahlen zeigen Schwächen und sind ein deutliches Warnsignal.“



Die Steuerbelastung sei zu hoch, die Stromsteuer müsse gesenkt werden. Zudem forderte Scharf laut der Mitteilung „ein Sofortprogramm, das die Bürger entlastet“. Die litten unter Kaufkraftverlusten, hohen Energiekosten und Bürokratie. ham