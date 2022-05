Wenn dem CSU-Fraktionschef der Kragen platzt

Von: Hans Moritz

Gut besucht war die CSU-Ortshauptversammlung im Lindenwirt in Bergham. © Bernd Heinzinger

Stolz auf „sehr stabilen Zahlen“ beim Erdinger CSU-Ortsverband zeigte sich Janine Krzizok bei ihrem ersten Rechenschaftsbericht als Vorsitzende.

Erding - Insgesamt 438 Mitglieder bedeuten weiterhin eine starke Anzahl. Mit voller Motivation sei sie im Juni 2021 in ihr neues Amt gestartet, als eine der ersten Herausforderungen stand der Bundestagswahlkampf an: „Da waren wir sechs Wochen omnipräsent. Die Leute hielten uns aber auch vor Augen, dass die Union mit zu wenigen Themen punkten konnte.“



Bei vielen Ampel-Themen wie Cannabis-Legalisierung („die Gefahren werden völlig verkannt“) oder dem Bürgergeld („Es ist völlig falsch, Leute die nicht arbeiten wollen, nicht zu sanktionieren“) sei ein Contra der Union in der Regierung wichtig.



Vor Ort wolle man für eine bessere Zusammenarbeit mit der Stadtratsfraktion Arbeitsgemeinschaften bilden – zu wichtigen Themen wie Bildung, erneuerbare Energien oder Mobilität. Mit Wirtshausgesprächen, bei denen durchaus geschimpft werden dürfte, wolle der CSU-Ortsverband zusätzlich zu den Leuten kommen. Die steigenden Lebenshaltungskosten seien ein Thema, auf das die Partei Antworten geben müsse.



Schatzmeister Klaus Stanzel-Deffner sprach über eine „gute finanzielle Entwicklung“. 2021 gab es ein sattes Plus von 16 000 Euro zu verbuchen, der Gesamtmittelbestand wuchs damit auf 115 000 Euro an.



Die Arbeit der Stadtratsfraktion stellte deren Sprecher Burkhard Köppen vor. Zu Beginn der Wahlperiode 2020 sei es wegen der Pandemie plötzlich nicht mehr möglich gewesen, direkt mit den Mitgliedern in Kontakt zu treten: „Das schmerzte sehr, ist die Vermittlung unserer Tätigkeiten doch eine zentrale Aufgabe.“ In den Ausschüssen sei die CSU mit jeweils fünf Personen vertreten: „Leider haben wir nirgends mehr alleine Mehrheiten und müssen diese erst suchen.“ Neu sei dabei, dass es mittlerweile mindestens drei Fraktionen brauche: „Die anderen müssen dabei beweisen, dass sie Erding ebenfalls voranbringen wollen. Bei dem teilweise unsinnigen Geschwätz platzt mir da manchmal durchaus der Kragen.“ Es gehe nicht um persönliche Befindlichkeiten, fügte Köppen an. „Zum Glück gibt es zwei Fraktionen, mit denen wir sehr gut reden können.“



Die Stadt stehe dank der CSU und vor allem „Spiritus Rector“ Max Gotz weiterhin gut da: „Erding verfügt über 45 Millionen Euro Rücklagen. Für einige wurde es zum Boomerang, dass sie einst sagten, unter einem Schwarzen an der Macht gehe Erding kaputt.“



Wichtige Punkten stehen an, führte Burkhard Köppen weiter aus: „Die Konversion des Fliegerhorsts hat ein Entwicklungspotenzial für 40 Jahre. Dazu kämpfen wir weiter für die Nordumfahrung.“ Er bat die anwesenden Mitglieder, dass sie sich einmal vorstellen sollten, wie der Verkehr in Altenerding ohne Südumfahrung aussehe: „Das Ganze gilt im Norden auch für die Anton-Bruckner-Straße.“



OB Max Gotz betonte, dass die wichtigsten Themen der Zukunft wie die Konversion sicherlich nicht bis zu den nächsten Kommunalwahlen 2026 beendet seien: „Da brauchen wir mindestens noch einmal sechs Jahre.“ Mit den vielen engagierten Leuten werde dies klappen, zeigte sich Gotz zuversichtlich.



„Ich bin tief beeindruckt von eurem Ortsverband,“ lobte Landrat Martin Bayerstorfer: „In den heutigen verrückten Zeiten braucht es Leute wie unseren Oberbürgermeister.“ Konservativ zu sein und Kontinuität an den Tag zu legen seien wichtige Faktoren, um an der Spitze des Fortschritts zu bleiben. hz