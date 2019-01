„Keine hohe Priorität“ für neue Feuerwehrhäuser

Die CSU-Fraktion im Stadtrat sieht nach den Worten von Hermann Schießl „keine hohe Priorität, für die Feuerwehren Erding und Altenerding neue Gerätehäuser zu bauen“.

Erding – Diese Aussage wird die Feuerwehren Erding und Altenerding aufhorchen lassen. Die CSU-Fraktion im Stadtrat sieht nach den Worten von Hermann Schießl „keine hohe Priorität, für die Feuerwehren Erding und Altenerding neue Gerätehäuser zu bauen“. Das erklärte er am Sonntag am CSU-Stammtisch im Wirtshaus Kreuzeder. Die ebenfalls anwesenden CSU-Stadträte Ludwig Kirmair, der zudem Zweiter Bürgermeister ist, sowie Günther Adelsberger und Thomas Bauer widersprachen ihm nicht.

Arnold Kronseder wollte im Rahmen der Diskussion über den Stadt-Haushalt fürs laufende Jahr wissen, wie weit die Projekte gediehen seien. „Es stehen im Haushalt bisher nur Planungskosten“, erklärte Schießl. Vertieft habe sich der Stadtrat darüber noch keine Gedanken gemacht. „Ich weiß, dass das zwischen dem Oberbürgermeister und den Feuerwehren diskutiert wird“, sekundierte Adelsberger. Es gebe weder für Erding noch Altenerding Standorte. Bauer gab zu, dass sich beide Rettungsorganisationen in beengten Verhältnissen angesiedelt befänden. Die Häuser sind aus den 70er Jahren.

Überrascht und verwundert reagierten auf diese Äußerungen die beiden Kommandanten Manfred Kordick (Erding) und Stephan Stanglmaier (Altenerding). „Die Planungen ziehen sich seit 2008, und seither hat sich die Situation noch verschlechtert“, sagte Kordick unserer Zeitung. „Natürlich muss das Priorität haben“, so der Stadtbrandinspektor. Für die Aktiven gebe es zu wenig Platz, sie müssten sich hinter den ausrückenden Fahrzeugen im Dieselqualm umziehen, zumal es keine effektive Absauganlage gebe.

Stadtbrandmeister Stephan Stanglmaier kann sich nicht vorstellen, dass Schießls Äußerungen mit dem OB abgesprochen waren: „Er sieht eine hohe Priorität, genau wie wir.“ Die Fahrzeuge stünden bereits hintereinander und müssten im Alarmfall zeitraubend quer ausgeparkt werden. „Wir haben jetzt lange stillgehalten, aber wir brauchen eine neue Wache, zumal die Gerätschaften bereits auf mehrere Standorte ausgegliedert werden mussten.“ In beiden Fällen ist die große Frage: Wo sind die idealen Standorte, um schnell anfahren und ausrücken zu können?

Zum Haushalt merkte Schießl an, dass die Stadt finanziell so gut da stehe, dass sie die Themen Mobilität, Bildung sowie Freizeit und Sport voranbringen könne. Als größte Posten nannte er für das soeben begonnene Jahr die 8,75 Millionen Euro für die zweite Ringschlusstunnel-Rate, 7,8 von 20 Millionen Euro für die Sanierung der Lodererplatzschule, zwei von zwölf Millionen Euro für die neue Dreifachhalle mit Sportanlagen in den Geislinger Ängern, eine von vier Millionen Euro für die Stadtparksanierung, 1,2 von drei Millionen Euro für den Kronthaler Weiher – heuer wird der Parkplatz erweitert – sowie 1,2 Millionen Euro für eine neue B 388-Anschlussstelle zur Münchener Straße.

Schießl sprach von einem grundsoliden Etat, hinter dem 78 Millionen Euro Rücklagen stünden. Diese seien angesichts etwa der Nordumfahrung (Gesamtkosten an die 80 Millionen Euro/70 Prozent plus X kommen vom Freistaat) und der Konversion des Fliegerhorsts auch dringend, so der CSU-Rat.

Scharf kritisiert Schießl die langen Planungsprozesse. „Da gehört das Eine oder Andere schon einmal auf den Prüfstand gestellt. Ich frage mich, ob das immer so komplex sein muss.“ Damit meinte er unter anderem die öffentliche Erörterung von Bebauungsplänen und des Flächennutzungsplans sowie von Raumordnungsverfahren. Schießl stellte auch die Frage, ob man nicht bei der Bürgerbeteiligung abspecken sollte. Was den Hochwasserschutz betrifft, „produzieren wir zurzeit nur Pläne und Papier“, ärgerte er sich.

Man befinde sich in der skurrilen Situation, dass Geld vorhanden sei, nicht aber Kapazitäten in den Planungsbüros sowie den Betrieben. In Sachen Nordumfahrung warf er dem Straßenbauamt vor, „nicht besonders eifrig zu sein“. HANS MORITZ