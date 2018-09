Scharf: Nicht alles schlecht reden

Trotz Umfragetief kämpferisch gibt sich die CSU und listet ihre Verdienste auf. Dabei hat sie für die Wachstumsregion durchaus Verbesserungsvorschläge – und warnt davor, die AfD zu wählen. Auch der Bahnausbau kam zur Sprache.

Grüntegernbach – Zum Wahlkampfauftakt riefen im östlichen Landkreis die CSU-Ortsverbände Dorfen und Grüntegernbach auf. Gut 50 Besucher kamen dazu am Montaghabend ins Gasthaus Stettner in Hochstraß. Ulrike Scharf und Thomas Schreder wollen in den Landtag, Taufkirchens Bürgermeister Franz Hofstetter und Lengdorfs Bürgermeisterin Gerlinde Sigl (nicht anwesend) in den Bezirkstag.

Trotz mäßiger Umfragewerte ihrer Partei gaben sich die CSU-Bewerber optimistisch und stellten sich und das Programm vor. Die frühere Umweltministerin und Hauptrednerin Scharf streifte dabei viele Themen von Wirtschaft, Bildung, Umwelt bis Soziales. In ihrer Haltung zur AfD waren sich alle einig. Sie sei eben keine Alternative, betonte Scharf. Diese Partei habe „nur Parolen“, gehe auf Europa los, verherrliche den Nationalstaat und verachte Minderheiten.

Bei allem Unmut über die aktuelle Politik sollten es sich die Wähler gut überlegen, aus Ärger und Protest für die AfD zu stimmen: „Die ist nicht wählbar.“ Zur Asylpolitik erklärte Scharf, Bayern habe „Humanität bewiesen“. Weil jede Kapazität Grenzen habe, „kann es so nicht weitergehen“. Es brauche „eine Wende“, und die sei durch die Beharrlichkeit der CSU geschafft worden.

Überhaupt werde gerne „alles schlecht geredet“, was sich in Bayern positiv entwickelt habe, wunderte sich Scharf: „Die Zahlen sagen anderes.“ So sei Bayern das sicherste Bundesland, habe ein durchlässiges Bildungssystem, sei wirtschaftlich enorm erfolgreich mit Vollbeschäftigung.

Allerdings brauche der Großraum München „dringend eine Verlangsamung des Wachstums“. Auch der Landkreis Erding sei „total überhitzt“. Negative Folgen seien hohe Grundstückspreise, hohe Mieten und hoher Flächenverbrauch. Hier gebe es einiges zu tun. Der Freistaat will laut Scharf den eigenen Wohnungsbau verstärken. Mit der neuen Entsiegelungsprämie sollen Kommunen beim Rückbau von Brachflächen, übergroßen Verkehrsflächen oder mindergenutzten Gebäuden unterstützt werden.

Taufkirchens Bürgermeister und Bezirksrat Franz Hofstetter erklärte, der Bezirk Oberbayern investiere derzeit vor allem für seine Mitarbeiter in den Bau neuer Wohnungen an den Klinikstandorten, darunter auch Taufkirchen . Auchwerde in den Bezirkseinrichtungen „Tarif bezahlt und – wenn’s geht – mehr“.

Den in Dorfen heiß diskutierten zweigleisigen Bahnausbau machte BI-Initiator Georg Brandhuber zum Thema. Die Bürgerinitiative fordert bekanntlich Verbesserungen beim Lärmschutz und Städtebild und hat dazu eine alternative Planung zur Variante der Deutschen Bahn präsentiert, die auch vom Stadtrat unterstützt wird.

Die umstrittenen Planungen führt gerade das Büro des Münchner Verkehrsplaners Martin Vieregg aus. Das Budget hat der Stadtrat auf 15 000 Euro gedeckelt. Brandhuber erklärte, er habe erfahren, dass Vieregg „zu viel verlangt“. Dabei gehe es um 7000 Euro Mehrkosten für die Planung. Das Thema beschäftigt heute Abend auch den Stadtrat (19 Uhr im Sparkassensaal). Brandhuber rügte zudem, dass vor einem Jahr ein Runder Tisch (Projektbeirat ABS 38) zum Bahnausbau München-Mühldorf-Freilassing eingerichtet wurde, die BI aber nicht dabei sei – nur Bürgermeister Heinz Grundner, „von dem wir aber nichts erfahren“.

Der Stadtchef, ebenfalls unter den Zuhörern, stellte klar, dass der Stadtrat eine Deckelung beschlossen habe, und ein neues Angebot habe es nicht gegeben. Grundner bestätigte, der einzige Vertreter des Landkreises im ABS-38-Projektbeirat zu sein, „den er nicht bestellt hat“. Die Protokolle seien nicht-öffentlich und würden von Staatsminister Marcel Huber und dem DB-Konzernbevollmächtigten Klaus-Dieter Josel bekannt gegeben. Wegen der BI Dorfen werde er sich nicht der Gefahr aussetzen, als einziger Landkreisvertreter möglicherweise aus dem Gremium zu fliegen.

Hermann Weingartner