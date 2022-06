Der Typ mit dem „(I Just) Died in Your Arms“

Von: Markus Schwarzkugler

Tritt in Erding auf: die Cutting Crew um Sänger Nick Van Eede (r.) und Leadgitarrist Gareth Moulton. Hey, wir sind jetzt Popstars. Ich kann jeden Abend zum Essen zu Kentucky Fried Chicken! Nick Van Eedes verstorbener Bandkollege nach dem Durchbruch © Kai R. Joachim

Am 10. Juli gibt die Cutting Crew ein Konzert in der Stadthalle Erding? Cutting Crew? Genau, die mit dem Welthit „(I Just) Died in Your Arms“. Wir haben mit dessen Verfasser und Sänger Nick Van Eede gesprochen.

Erding – Es gibt Hits, die sich auf ewig ins kollektive Gedächtnis der Weltbevölkerung eingebrannt haben. „(I Just) Died In Your Arms“ gehört da ohne Frage dazu. Ein Song, den irgendwie jeder kennt, auch wenn so mancher 1986, als er den britisch-kanadischen Pop-Rockern von Cutting Crew zum Durchbruch verhalf, noch lange nicht geboren war. Sänger Nick Van Eede hat den Megahit damals geschrieben.

Der heute 64-jährige Engländer hat gut lachen, auch wenn es der einzige globale Riesenerfolg seiner Band war. Die Tantiemen bereiten ihm ein sorgenfreies Leben, lässt der sympathische Produzent und Songwriter beim lockeren Plausch am Telefon durchblicken.

Nur einmal wird er, zumindest augenzwinkernd, ernst und sagt unserem Redakteur, als er auf die zu Ende gehende Gesprächszeit aufmerksam macht: „Seien Sie mal nicht so Deutsch“ – um dann noch ein bisserl weiter zu erzählen, über die wilden Achtziger, das schwierige Musikbusiness von heute und darüber, was ihm an Bon Jovi so gar nicht gefällt. Am Sonntag, 10. Juli, tritt die Cutting Crew in der Erdinger Stadthalle auf.

Nick, Sie sind viel in der Welt herumgekommen. Jetzt steht Ihr erstes Gastspiel in Erding an. Wissen Sie denn irgendwas über unsere kleine Stadt?

In den Achtzigern haben wir bestimmt 15 Mal in München gespielt, in Tutzing, oder irgendwo in der Nähe an den Seen. Ich kenne diesen Teil der Welt, aber ich muss gestehen, dass ich in Erding selbst noch nie gewesen bin.

Eventuell sagt Ihnen ein ganz bestimmtes Produkt was – kleiner Tipp: Es ist zum Trinken.

Jaja, das schon, ein ziemlich schmackhaftes Bier. Unser Bassspieler ist Österreicher. Vor jedem Konzert, das wir spielen, erzählt er mir vom örtlichen Bier.

Getrunken haben Sie’s auch schon?

Viele Male, klar. Von daher kann ich jetzt schon sagen: Es wird eine gute Show in Erding (lacht).

Wo erreiche ich Sie eigentlich gerade? Zuhause?

Ja, ich lebe im Süden Englands, nah am Meer. Im Februar und März hatten wir eine recht stressige Phase, mit den ersten Shows nach zwei Jahren Lockdown. Das war eine sehr emotionale Sache für einen Musiker, der so lange nicht spielen durfte. Die erste Show war mit Orchester vor 2500 Zuschauern in London. Und keiner war eingespielt. Unser australischer Dirigent hielt den Laden aber zusammen und rief uns immer zu: „Bloß nicht weinen!“ (lacht).

Natürlich müssen wir über diesen einen ganz bestimmten Song sprechen. Kürzlich haben meine Liebste und ich im Auto dazu mitgesungen, als es im Radio lief. Was meinen Sie, was ich meine bessere Hälfte dann gefragt habe?

Vielleicht: „Was bedeutet denn bloß der Liedtext?“

Nein. Nicht ganz. Ich fragte sie, welche Band das denn bloß ist. Jeder kennt den Song, jeder liebt ihn. Aber auf den Bandnamen Cutting Crew kommt man nicht sofort. Würden Sie das so unterstreichen?

Ja, absolut. Wenn ich im Restaurant sitze, werde ich ab und an gefragt: „Ach, sind Sie nicht der Typ, der dieses ,Just Died in Your Arms tonight’ (beginnt zu singen) gesungen hat? Aber wie heißt Ihre Band nochmal?“ Also ja – das kenne ich gut (schmunzelt). Wir sind eben eine dieser Bands, die für drei, vier Jahre so richtig berühmt waren. Ich bin stolz darauf.

Wie kam’s denn zu „(I Just) Died in Your Arms“?

Diese Geschichte ist fast zu einem Mythos geworden, und ich habe über die Jahre so manch Erfundenes erzählt (´lacht). Heute bleibe ich mal bei der Wahrheit. Ich war damals seit etwa einem Jahr mit einem Mädchen unterwegs. Ich erinnere mich noch, dass ich diese Worte zu ihr sagte und sie sofort auf ein Stück Papier schrieb. Ich dachte mir: „Hey, das könnte ein guter Songtitel sein!“ Der Song war nach vielleicht acht Stunden komplett im Kasten. Das ist doch oft so bei Büchern, Liedern oder Gemälden: Die ganz besonderen Dinge kommen oft ganz spontan und schnell aus einem heraus – ohne großes Hinterfragen.

Emotional gesehen dürfte Ihr Projekt „Grinning Souls“ von großer Bedeutung für Sie gewesen sein. Schließlich war es Cutting-Crew-Mitbegründer Kevin Scott MacMichael gewidmet, der 2002 an Lungenkrebs verstorben ist.

Ja. Er war an jeder einzelnen Note beteiligt, die wir aufnahmen, auch wenn er sie nicht immer selbst geschrieben hat. Er hat mir immer klar gesagt, wenn etwas nicht ging, und er hat auch Dinge geändert. Ich war damals sehr traurig und auch wütend, dass ich meinen besten Freund verloren hatte. Entsprechend wurde „Grinning Souls“ eine rauere Platte als das, was wir mit Cutting Crew machten.

Um wieder nach Erding umzuschwenken: Was machen Sie denn an Konzerttagen? Werden Ihre Fans Gelegenheit haben, Sie vielleicht irgendwo anzutreffen?

Das ist gut, das werde ich selten gefragt.

Dann wurde es ja Zeit.

Die Frage ist so interessant, weil sich das so verändert hat. In den Siebzigern, als du kein Geld hattest, gingst Du raus zu den Fans zum CD-Signieren. Und wenn du in den Achtzigern zu Popstars wurdest, dann hieß es plötzlich: Puh, du kannst doch nicht rausgehen und die Leute treffen. Du bist doch jetzt ein großer Popstar. Heute ist das ganz anders. Die Leute kommen nach der Show zu einem und reden mit dir. Was ich aber gar nicht mag, sind Meet-and-Greets wie bei Bands wie Bon Jovi, wofür Unmengen von Geld verlangt werden. Dafür kriegst Du drei Sekunden mit Deinen Helden (schmunzelt). Nach der Show in Erding werden wir in einem lokalen Hotel übernachten und unsere Fans mit Sicherheit noch treffen.

Zu den wilden Achtzigern: Haben Sie mit Cutting Crew das Rockstar-Leben so richtig ausgekostet?

Mit den Groupies war das vor allem in den USA so. In den Achtzigern kursierten viele Drogen, Kokain und so weiter. Lassen Sie’s mich so sagen: Wir haben nicht Unmengen konsumiert, aber wir hatten eine gute Zeit. Das machte man damals halt so, wenn man auf Partys ging. Die Zeiten haben sich verändert, junge Bands haben es heute nicht leicht.

Würden Sie sagen, dass es schwieriger geworden ist in der heutigen Musikindustrie?

Ich als älterer Musiker bin in einer privilegierten Position, bei mir flattert alle sechs Wochen ein magischer Scheck herein. Ich finde zwar nicht, dass Spotify nur schlimm ist, denn es macht Musik der ganzen Welt zugänglich. Aber für junge Bands ist es schon hart, es kommt nichts rüber. Man möchte doch eine Belohnung für seine harte Arbeit, will ein gutes Frühstück, will nicht in Hotels übernachten, in denen es vor Fliegen nur so wimmelt. Das Business ist verrückt geworden.

Erzählen Sie mir doch mal von ihrem magischen Scheck. Können Sie noch heute von Ihren Tantiemen alleine für „(I Just) Died in Your Arms“ leben?

Ich habe noch ein paar andere Songs geschrieben, etwa für Cher. Wenn du die alle zusammennimmst, ist das Leben schon ganz gut (lacht). Kevin meinte mal zu mir: „Hey, wir sind jetzt Popstars. Ich kann jetzt jeden Abend zum Essen zu Kentucky Fried Chicken!“ (lacht nochmal)

Zum Schluss dürfen Sie mir noch eine nette Anekdote aus den verrückten Achtzigern erzählen.

Ich bin ein Junge vom Land und hätte bestimmt auch in Erding aufwachsen können. Ich bin nicht so der Großstadtmensch. Als wir dann Erfolg hatten, waren das vier unglaubliche Jahre. Wir waren permanent auf Tour, in Tokio, Sydney oder wo auch immer. Wir sollten mal in der Johnny Carson Show auftreten, dem David Letterman der Achtziger. Ein Riesending. Das wurde mir erst so richtig klar, als die Dame, die mir die Haare machte, meinte, dass heute 63 Millionen einschalten würden. Kurz vor der Show konnten wir dann Kevin nirgends finden, das TV-Team rief schon nach uns. Ihm ging’s nicht gut. Gerade noch schaffte er es am Ende hinters Schlagzeug – und alles lief wunderbar (lacht).

