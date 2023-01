Dank dem BRK Erding: Mit neuer Kraft aus der Krise

Seit 16 Jahren gibt es das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ des Erdinger/Dorfener Anzeiger.

Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“

Von Gabi Zierz schließen

Es sind oft kleine Hilfen, die viel bewirken: So hat Rentnerin Maria S. (Name geändert) nach einem Schicksalsschlag dank des Roten Kreuzes in Erding auch finanziell wieder Kraft gefunden.

Erding – Ein Schicksalsschlag, eine schwere Erkrankung, Arbeitslosigkeit: Es gibt viele Gründe, warum Menschen unverschuldet in Not geraten. Ihnen zu helfen, ist der Kern unseres Leserhilfswerks „Licht in die Herzen“. Dabei unterstützen wir nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Vereine und Verbände, die sich sozial auf vielfältige Weise engagieren. Wie wichtig und auch erfolgreich dieses Engagement ist, zeigt die Geschichte von Maria S. (Name geändert).

Die Erdingerin ist Rentnerin, Mitte 60. Mit den überschaubaren finanziellen Mitteln kam sie recht gut über die Runden, auch weil sie sich auf ihren Lebensgefährten verlassen konnte. Doch plötzlich wurde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen: Ihr Partner erlitt einen Herzinfarkt und verstarb plötzlich. Von jetzt auf gleich stand Maria S. ganz alleine da. Sie hat keine Kinder, keine Verwandten, nur ein paar Freunde.

Zur Trauer und zu dem Schock, die sie verarbeiten muss, kamen große finanzielle Sorgen. Denn aus verschiedenen, unverschuldeten Gründen fällt sie durch das soziale Netz. Das BRK in Erding konnte sie etwas auffangen. Um der sozialen Einsamkeit ein wenig zu entgehen, hat der Kreisverband Maria S. zum Erzählcafé eingeladen, das einmal im Monat stattfindet, berichtet BRK-Sprecherin Danuta Pfanzelt. Die Veranstaltungsreihe ist für alle Teilnehmer kostenlos.

Außerdem bekam Maria S. ein paar Monate lang Essen kostenlos geliefert. Auch am gemeinsamen Frühstück und Mittagessen, dass wöchentlich im Haus der Begegnung am Rätschenbach stattfindet, beteiligte sie sich. Dieses Angebot ist für Bedürftige kostenlos – auch dank der Spenden von „Licht in die Herzen“. „Andere, die daran teilnehmen, weil sie Gesellschaft möchten, zahlen einen Obolus“, betont Pfanzelt.

Maria S. hat die Veranstaltungen sehr genossen und sich so gut aufgehoben und angenommen gefühlt, dass sie sich nun ehrenamtlich im BRK einbringt. „Denn beim Kreisverband gibt es nicht nur Blaulicht, sondern auch viel Wohlfahrts- und Sozialarbeit“, betont Pfanzelt. Maria S. ist rüstig und möchte anderen Menschen etwas zurückgeben. Inzwischen hat sie sich auch finanziell so aufgerappelt, dass sie wieder auf eigenen Füßen stehen kann – wenn auch nicht mit großen Sprüngen.

Licht in die Herzen: Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt die Arbeit des BRK Erding und unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.