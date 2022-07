„Das war schon traurig, jetzt ist die Freude riesengroß“

Von: Wolfgang Krzizok

Kommt alle zur Sommerparty. Veranstalter Christian Herrmann, seine Frau Andrea und Schlagersänger Christian Lais (v. r.) hoffen am Samstag auf viele Besucher. © W. Krzizok

Zum mittlerweile neunten Mal geht in Erding am Samstag die Open Air Sommerparty über die Bühne.

Erding – Bekannte deutsche Schlagersänger treten auf der Bühne am Feneberg-Parkplatz im Westpark auf – für einen guten Zweck. Veranstaltet wird die Party wie immer von Herrmann Schlagerevents, der Agentur des Erdingers Christian Herrmann.

Herr Herrmann, zwei Jahre lang gab es keine Sommerparty in Erding. Jetzt geht’s wieder los.

Christian Herrmann: Ja, endlich. Wir können es schon kaum mehr erwarten. Das war schon traurig die letzten beiden Jahre. Jetzt ist die Freude riesengroß.

Obwohl es die neunte Sommerparty ist, haben Sie doch ein kleines Jubiläum zu feiern.

Das stimmt, denn fast auf den Tag genau vor zehn Jahren ist die erste Sommerparty über die Bühne gegangen, nämlich am 7. Juli 2012.

Wann geht’s am Samstag los?

Offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr mit einer Showtanzgruppe, und dann geht es Schlag auf Schlag bis etwa 18 Uhr – und das bei jedem Wetter.

... mit dem bewährten Moderationsteam, nehme ich an.

Leider nicht ganz. Unsere Tanja Bornstein, die ehemalige Miss Bayern, ist wieder an Bord. Christoph Gogg musste leider aus privaten Gründen kurzfristig absagen, was er sehr bedauert. Darum werde ich die Tanja unterstützen.

Auf welche Künstler dürfen wir uns freuen?

Unter anderem auf Christian Lais, Anni Perka, Simona, Mitch Keller, Birgit Langer, Captain Freddy, 3mal1, die erst vor Kurzem bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“ dabei waren, Pascal Krieger und Vanessa Neigert, die von DSDS bekannt ist. Die meisten von ihnen waren schon ein- oder mehrmals in Erding, und offensichtlich hat es ihnen gefallen, sonst würden sie nicht wiederkommen.

Wenn ich auf das Ankündigungsplakat schaue, dann fehlen mir zwei Namen in der Aufzählung.

Ja, leider. Claudia Jung und Norman Langen. Da muss ich gleich zwei große Tränen verdrücken. Claudia muss kurzfristig zu einer Feier eines ihrer größten Fanclubs, und Norman ist ein Fernsehauftritt dazwischen gekommen. Aber wird haben Ersatz gefunden.

Das sind?

Katharina Herz und Melanie Ve, die zuletzt bei „Immer wieder sonntags“ am Start war.

Normalerweise haben Sie ja immer noch einen Überraschungsgast auf Lager. Ist das heuer auch so?

Eigentlich sollte es wirklich eine Überraschung sein, aber es ist eh schon durchgesickert. Der Wadltreiber kommt. Der Salzburger Bursche hat mittlerweile sehr viele Fans hier und freut sich schon narrisch auf Erding, wie er mir erzählt hat.

Gibt‘s auch wieder ein Rahmenprogramm?

Natürlich. Es gibt Verkaufsstände, eine große Verlosung und die Biker vom Club „Isar 13“ kommen. Da darf man sich gegen eine Spende mit den Harleys fotografieren lassen. Es gibt aber auch noch andere, spontane Aktionen, außerdem werden Spenden gesammelt und alles, das eingenommen wird, kommt in einen großen Topf.

Und wer bekommt das ganze Geld?

Das fließt – wie zuletzt – zu je 50 Prozent an die Kinderkrebshilfe in Mainz und an den Hospizverein Erding. Das ist alles nur möglich, weil sämtliche Künstler kostenlos auftreten und die Helfer ehrenamtlich anpacken. Dafür sage ich allen Danke.

Das Gespräch führte Wolfgang Krzizok.