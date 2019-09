Einkaufsstadt stärker vernetzen

Mit der Bedeutung und den Folgen der Ansiedelung des französischen Sportfachmarkts Decathlon in Erding befasst sich Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende. Fest steht: Für den Kunden ist ein Gewinn.

Mit der Ansiedlung eines Decathlon-Sportfachmarkts in Erding West ist der Lipp Verwaltungs GmbH ein Coup gelungen. In der Sport-, Freizeit- und Camping-Szene ist die französische Kette der Hit, vergleichbar mit H & M bei Textilien. Die Eröffnung Mitte 2020 wird die Erdinger Geschäftswelt verändern.

Nicht nur die (wenigen) noch in der Stadt verbliebenen Sportfachhändler dürften nicht sonderlich glücklich sein. Spannend ist auch, ob wie sich Decathlon auf die Geschäfte in dem nur einen Steinwurf entfernt liegenden SportsDirect.com auswirken wird. Und es wird vor allem aus der Innenstadt die Kritik laut werden, dass in einem der Gewerbegebiete an der Peripherie der nächste Kundenmagnet seine Wirkung entfalten wird.

Dabei darf aber nicht übersehen werden, welchen Gewinn der Filialist für Erding darstellt. Denn er wird aus einem größeren Umkreis ganz neue Käuferschaft anlocken, zumal sich die nächsten Märkte hinter Landshut sowie in München befinden. Erding West ist verkehrsmäßig gut angebunden. Nicht wenige werden nicht nur Decathlon aufsuchen.

Im Gewerbegebiet gibt es, anders als an der Therme, keinerlei Hinweise auf die attraktive Innenstadt. Hier müssen Händler und Stadtmarketing ansetzen. Die Einkaufsstadt Erding ist viel zu wenig vernetzt.