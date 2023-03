Denkmalschutzgesetz mit Erdinger Note

Von: Hans Moritz

Grabungen können sehr schnell sehr teuer werden – hier am „Königshof“ in Altenerding. © Hans Moritz

Beharrlichkeit zahlt sich aus. Und darum hat Harald Krause, Leiter des Museums Erding und Vorsitzender des Archäologischen Vereins Erding, gute Chancen, dem neuen bayerischen Denkmalschutzgesetz seinen Stempel aufdrücken zu können.

Erding - Gelingt ihm das, können sich gerade private Häuslebauer auf eine deutliche finanzielle Entlastung bei Grabungsarbeiten freuen. Krause nahm nun im Landtag an einer entsprechenden Expertenanhörung im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst teil.



Wie mehrfach berichtet, müssen nach aktueller Gesetzeslage Bauherren für die Kosten aufkommen, die durch die Rettung von archäologischen Funden, deren wissenschaftliche Untersuchungen, Bergung sowie Dokumentation entstehen. Hier können schnell hohe Summen auflaufen. Der Landtag will an dem Verursacherprinzip zwar festhalten, „allerdings nur soweit (dem Verursacher) das zuzumuten ist“.



„Bei der Zumutbarkeit gab es Uneinigkeit unter den Experten“, heißt es in dem unserer Zeitung vorliegenden Bericht des Ausschusses. Während Till Kemper, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, dafür plädiert habe, so wie in anderen Bundesländern auch, „die Einzelheiten in einem Vertrag zu regeln“, warnte Krause vor „gravierenden Ungerechtigkeiten im Vollzug“. Er wies darauf hin, „dass im Gegensatz zu privaten Bauherren Investoren mit Gewinnabsicht Kosten für Ausgrabungen bei Bauvorhaben als Betriebsausgaben steuerlich absetzen können“. Bei privaten Bauvorhaben sei das nicht möglich. Krause sieht „dringenden Handlungsbedarf für die Staatsregierung“ und mahnte „Kostengerechtigkeit für alle Bauherren“ an. Der Ausschussvorsitzende Robert Brannekämper (CSU) brachte laut Landtagsbericht daraufhin eine Verringerung der Zumutbarkeitsgrenze von 15 Prozent der Investitionssumme auf acht Prozent ins Gespräch.



Dazu erklärt Krause im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das ist der richtige Weg, von 15 auf sieben oder acht Prozent zu gehen.“ Denn somit würden Spitzen früher gekappt. Grundsätzlich meint der Museumsleiter aber: „Mittel- und langfristig kann nur der steuerliche Weg der Beste sein.“ Dafür sei jedoch der Bund zuständig. Immerhin würde er „den Investoren mit Gewinnabsicht gegenüber Gerechtigkeit schaffen“, ist Krause überzeugt.



Aktuell laufe das Verfahren ja noch, und für den unermüdlichen Erdinger es „der größte Erfolg bislang“, dass das „Problem durch den Impuls Erdings erkannt worden ist“. Im Landtag hatte er es salomonisch so formuliert: „Begeben wir uns nun gemeinsam auf die Suche nach dem Königsweg für die Zukunft einer gerechten bayerischen Bodendenkmalpflege.“



Dafür hatten Krause und seine Mitstreiter eine Unterschriftenaktion gestartet und die Listen im Landtag Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) übergeben (wir berichteten). Er sehe Handlungsbedarf, „denn nur so sind die gewaltigen Herausforderungen und Aufgaben der Bodendenkmalpflege auch in Zukunft wie bisher effektiv zu meistern und zu leisten“, heißt es in einem Schreiben an den Ausschuss.



Dieser Aspekt ist nur einer von vielen im neuen Denkmalschutzgesetz. Ziel ist auch, einen Ausgleich zwischen Klima- und Denkmalschutz zu finden. So sollen auch auf denkmalgeschützten Häusern und Ensembles Photovoltaikanlagen montiert werden dürfen. Bislang ist das verboten, was in der Erdinger Altstadt sichtbar ist. ham