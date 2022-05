Laufbahn im Sepp-Brenninger-Stadion kaputt

Von: Hans Moritz

Nicht mehr zu übersehen sind die zahlreichen Schäden an der blauen Tartanbahn im Sepp-Brenninger-Stadion in Altenerding. © Hans Moritz

Die Laufbahn im Altenerdinger Sepp-Brenninger-Stadion ist kaputt. Der Stadtrat hat nun die Sanierung in Auftrag gegeben.

Altenerding – Als das Sepp-Brenninger-Stadion 2012 seine blaue Tartanbahn erhielt, wurde gemunkelt, auf ihr ließen sich ganz besondere Bestzeiten laufen. Bestätigt hat sich das nie, offenkundig ist aber, dass die Bahn stellenweise abgenutzt, ja sogar kaputt ist. Der Stadtrat gab nun die Sanierung in Auftrag – für knapp 188 000 Euro bei einer Memminger Firma.

Stadtbaumeister Sebastian Henrich berichtete, „dass Laufbahn und Segmente nur noch teilweise verkehrssicher sind“. Doch es stehe nicht nur die Ausbesserung an. Zudem müssten Pfosten, Ständer und der Einstichkasten des Stabhochsprungs ebenso verlegt werden wie der Speerwurf. Sonst könne die Mattenabdeckung nicht mehr korrekt geschlossen werden. Zudem behindern stehendes Wasser und verformte Abdeckungen den Anlauf des Weitsprungs. Auf der Laufbahn müsse die Deckschicht der Gegengeraden und in zwei Kurven erneuert werden. Henrich berichtete außerdem von teilweisen Beschädigungen des Basisbelags – und all das nach gerade einmal zehn Jahren Nutzung.

Kerstin Weber, Leichtathletik-Trainerin beim TSV Erding, bestätigt im Gespräch mit unserer Zeitung den Sanierungsbedarf und zeigte vor Ort, wie großflächig sich der blaue Gummi bereits vom Boden gelöst hat und rissig geworden ist. Das erschwere ein professionelles Training und stelle mittlerweile auch ein Risiko dar.

Die Arbeiten sollen kurzfristig erfolgen, versprach der Stadtbaumeister – im Juni. Die Eile hat ihren Grund: Denn die Landesmeisterschaften im Juli sollen ebenso im Sepp-Brenninger-Stadion stattfinden wie das Pre-Camp des Deutschen Leichtathletikverbandes für die Europameisterschaften im August.