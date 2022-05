Der Flughafen als Schienen-Drehscheibe

Der neue Bahn-Tunnel zwischen Flughafen und Schwaigerloh für den S-Bahn-Ringschluss ist seit September 2021 fertig, die Bahn muss ihn nun ausbauen. © Achim Schmidt

Mit einem Vier-Stufen-Konzept soll der Münchner Flughafen schienentechnisch besser erschlossen werden. Die Projekte im Kreis Erding spielen dabei eine nicht unerhebliche Rolle, vor allem im Regionalverkehr. Doch wie weit sind die überhaupt gediehen?

Flughafen/erding - Über den Flughafen München sagt man, dass er nur aus der Luft gut erreichbar sei. Was die Schienenanbindung betrifft, gibt es erste Baumaßnahmen und hochtrabende Pläne. Wie am Montag berichtet, hat das Bayerische Verkehrsministerium ein vier Stufenkonzept vorgelegt, in dessen Endausbaustufe der Moos-Airport ans ICE-Fernbahnnetz angeschlossen wird. Die Studie zeigt, dass die Neubauprojekte direkt im Westen und Osten des Flughafens eine wichtige Rolle spielen – der Erdinger S-Bahn-Ringschluss, die Walpertskirchener Spange sowie die bereits unter Verkehr stehende Neufahrner Kurve.



Doch wo stehen die Ausbauprojekte im Umland? Die Röhre des Bahntunnels aus dem Flughafen bis Schwaigerloh ist seit 2021 fertig und muss nun von der Bahn ausgebaut werden. Geplant ist eine zweigleisige, elektrifizierte etwa vier Kilometer lange Strecke mit einem neuen Bahnhof bei Schwaigerloh mit zwei Bahnsteigen und barrierefreier Unterführung, eine Abstell- und Wendeanlage sowie ein neues elektronisches Stellwerk. Eine Eisenbahn- und drei Straßenbrücken müssen in diesem Zuge neu errichtet werden. Die Abstell- und Wendeanlage ist laut DB Netz erforderlich, um den Bahnverkehr unter dem Flughafen dichter takten zu können. 115 Millionen Euro zahlt der Flughafen, rund 95 Millionen der Freistaat. Das Eisenbahnbundesamt hat den Planfeststellungsbeschluss für diesen Abschnitt im April erlassen.



Im Planfeststellungs- sprich Genehmigungsverfahren befindet sich das Ringschluss-Teilstück von Schwaigerloh bis Erding. Die zweigleisige, elektrifizierte Gleisführung wird fortgesetzt. Sie wird so gebaut, dass auf ihr auch Fernzüge fahren können. Die – grobe – Kostenschätzung beläuft sich auf rund 360 Millionen Euro, finanziert von Bund, Freistaat, Flughafen, Bahn und Stadt Erding. Wann es einen Erörterungstermin für die Einwender gibt, steht noch nicht fest. In Erding sind ein längerer Tunnel und ein neuer S-Bahn-/Regionalbahn-Bahnhof im Fliegerhorst vorgesehen.



Für den Ringschluss ist ein zweites, 2,6 Kilometer langes Gleis zwischen St. Koloman und Aufhausen erforderlich. In diesem Zuge werden der Haltepunkt ausgebaut und die Staatsstraße 2080 verlegt. Das zweite Gleis wird laut Bahn einen zusätzlichen Begegnungsabschnitt schaffen, der Voraussetzung für einen 15-Minuten-Grundtakt ist. Die Kosten sind im Gesamtbudget für die zweite Stammstrecke in München enthalten. In den Unterlagen ist von einem Baubeginn Anfang 2023 und einer Inbetriebnahme Ende 2024 eingetragen – was als unrealistisch gilt.



Bei der Walpertskirchener Spange handelt es sich um eine neun Kilometer lange, eingleisige und elektrifizierte Strecke von Erding bis Obergeislbach, wo sie in die Bahnstrecke München–Mühldorf mündet. Erforderlich sind sieben Eisenbahn- und eine Straßenbrücke. Die Spange wird das Verbindungsstück für den Fernverkehr von Salzburg bis an den Flughafen. Die Kostenschätzung liegt bei 145 Millionen Euro. Sie befindet sich seit 2018 im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans, die Genehmigungsplanung ist abgeschlossen, das Planfeststellungsverfahren läuft seit März 2019, eine weitere Terminplanung liegt nicht vor.



In der ersten von vier Stufen des nun bekannt gewordenen Schienenausbauplans spielt die Abstellanlage in Schwaigerloh neben dem Überwerfungsbauwerk West am Flughafen eine zentrale Rolle. Es geht laut dem Konzept um eine Taktverdichtung der S8: Einzelne am Ostbahnhof endende Züge sollen im 40-Minuten-Takt bis zum Flughafen verkehren. Zudem kann dann der ÜFEX verlängert werden. Er fährt derzeit von Regensburg über Landshut bis zum Flughafen. Ziel ist eine Verlängerung der Strecke von Regensburg bis Nürnberg im Stunden-Takt. Stufe 1 soll noch in diesem Jahrzehnt umgesetzt werden.



Die Stufe 2 des Konzepts, für die es keine konkreten Zeitangaben gibt, fasst zwei Verbesserungen ins Auge, für sie sind neben der zweiten Stammstrecke in München auch Ringschluss, Walpertskirchener Spange und der Ausbau der Strecke München–Mühldorf Voraussetzung. Das heißt: Dieses Vorhaben ist noch ferne Zukunftsmusik.



Zum einen ist eine Regional-S-Bahn von Ulm und Augsburg über die zweite Stammstrecke bis zum Moos-Airport denkbar. Zum Zweiten, und dafür braucht es die Infrastruktur im Erdinger Land, soll der ÜFEX bekanntlich eines Tages vom Flughafen über Erding und Mühldorf bis Salzburg fahren.



Am Dienstag war das Ausbaukonzept Thema im Verkehrsausschuss des Landtags (siehe Bayernteil). Der Moosburger Grünen-Abgeordnete Johannes Becher zeigte sich ernüchtert: Die ersten beiden Stufen seien bekannt. Alles andere sei eher „Wunschzettel“ beziehungsweise „Größenwahn“, insbesondere eine neue ICE-Trasse.



Flughafenchef Jost Lammers kann mit der Entwicklung zufrieden sein. Regelmäßig fordert er Verbesserungen bei der Schieneninfrastruktur. FMG und Lufthansa haben dazu vor einem Jahr die „Taskforce Intermodalität“ gegründet, um schneller Fortschritte zu erzielen.



Der Ausbau würde sich lohnen: Vor Corona kam ein Drittel aller Fluggäste und Mitarbeiter mit dem Zug. Im Vergleich zu anderen Flughäfen verfügt München laut Konzept über einen „guten Modal-Split-Wert“, also ein Mix aus Verkehrsträgern.