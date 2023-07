Der Goldraub von Erding

Steine statt Münzen: 32-Jähriger muss lange ins Gefängnis

Von Hans Moritz

Die Festnahmen im Fall des geraubten Goldschatzes im Keltenmuseum in Manching dominieren die Schlagzeilen. Dabei hat sich auch in Erding ein Millionendiebstahl ereignet – für den ein 32 Jahre alter Mann nun vor dem Landgericht Landshut büßen musste.

Bei ihm wird nicht nur die knappe Million als Wertersatz eingezogen – anders als in Manching bleibt die Beute in diesem Fall nämlich verschwunden. Er tritt zudem eine Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren an.



Am 11. Mai vergangenen Jahres sollte der nun angeklagte Rumäne mit mindestens einem Komplizen mehrere Kartons voller Goldmünzen vom Frankfurter Flughafen zu einem Goldhändler nach Erding fahren. Staatsanwältin Sandra Mesch hielt ihm vor, das Gold gegen – wertlose – Steine ausgetauscht zu haben. Besonders intelligent gingen sie dabei offensichtlich nicht vor. Sie trugen bei der wundersamen Verwandlung von Gold in trivialen Stein nicht einmal Handschuhe. Gegen den weiteren Mitarbeiter der Speditionsfirma läuft ein eigenes Verfahren.



Richter Thomas Lindinger wies den 32-Jährigen zu Beginn der Verhandlung darauf hin, dass sich bei der Spurensicherung DNA-Treffer auf den Steinen ergeben hätten. Zudem waren die Ermittler bei der Auswertung des Handys des Angeklagten auf ein Foto gestoßen, das am Tattag aufgenommen wurde und die Goldmünzen zeigt. „Vielleicht wäre es sinnvoll, über ein Geständnis nachzudenken.“ Noch würde ein solches als frühzeitig gewertet werden und dementsprechend Berücksichtigung bei der Strafzumessung finden. Das übernahm dann Verteidiger Marcus Gottschalk.



Eine Verständigung kam dennoch nicht zustande, dafür hätte der 32-Jährige auch gegen seine Mittäter aussagen müssen, doch die deckte er.



Für den Schaden aufkommen muss die australische Münzprägeanstalt. Dem Vernehmen nach hatte sie die Münzen offenbar aus Kostengründen „zum ersten Mal in der Firmengeschichte“ als gewöhnliche Sammelfracht verschickt. Und so wurden die Münzen für ihre letzte Etappe vom Flugzeug auf die Ladefläche eines Kleintransporters mit Plane verladen. Allein der Anblick dieses Gefährts hatte in Erding für Verwunderung gesorgt. Üblicherweise seien damit die Werbeflyer der Münzprägeanstalt geliefert worden, so der Sachbearbeiter der Kripo Erding. nig