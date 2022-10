SPD: Der jüngste Kandidat aller Zeiten

Die SPD hat nominiert: Benedikt Klingbeil (r.) will für die SPD in den Landtag, Alexander Gutwill möchte sich im Bezirkstag engagieren. © Bernd Heinzinger

Mit dem jüngsten Direktkandidaten ihrer Geschichte gehen die Erdinger Sozialdemokraten in die Landtagswahl 2023.

Erding - In der Nominierungsveranstaltung im Erdinger Weißbräu wurde der gerade einmal 18-jährige Altenerdinger Benedikt Klingbeil mit großer Mehrheit gewählt: 21 der 24 Delegierten stimmten für ihn.



Dass er sich politisch engagieren wolle, sei bereits seit der zweiten Klasse für ihn klar gewesen, sagte Klingbeil in seiner Bewerbungsrede. Mit 14 Jahren trat er der SPD bei und sieht heute als junger Mann den Klimaschutz als eine der Hauptaufgaben: „Wir dürfen das Thema nicht den Grünen überlassen.“ Die Partei müsse soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz verbinden: „Dabei ist die SPD gefordert, mehr zu machen. Es kann nicht sein, dass nicht einmal das Wahlprogramm im Bund mit der 1,5-Grad-Forderung konform ist.“



Im Landkreis müsse der ÖPNV-Ausbau vorankommen, so Klingbeil. Bezahlbarkeit und Pünktlichkeit seien wichtig: „Es darf nicht sein, dass S-Bahnfahrer von Erding nach München bei jeder Haltestelle zittern, ob es weitergeht.“ Jugendförderung und das Bildungssystem stehen für den FOS-Schüler ebenfalls auf der persönlichen Agenda.



Dass er noch „verdammt jung“ ist, sei ihm klar: „Bei den Wahlen bin ich 19 Jahre alt und ich möchte mir nicht anmaßen, schon auf dem Niveau von 60-Jährigen zu sein.“ In der Fraktion seien aber Leute, die ihm helfen könnten. „Ich kann meine Meinung einbringen und den Landtag auch etwas aufmischen“, gab er sich selbstbewusst.



Neben der Politik engagiert sich Klingbeil auch im Fußball, insbesondere als Schiedsrichter: „Da habe ich gelernt, die Leute zu beruhigen und alles auf eine sachliche Ebene zu bringen.“ Bei verschiedenen Praktika, unter anderem beim Erdinger Anzeiger, erkannte er „große Freude daran, mit den Leuten auf der Straße ins Gespräch zu kommen“.



In der Versammlung gab es durchaus kritische Worte übers Alter. Dass Klingbeil erst noch lerne müsse und sogar die Aussage, es sei ein „verschenktes Mandat“, wurde unter anderem genannt. Die positiven Stimmen überwogen an diesem Abend aber. Kreisrätin Gertrud Eichinger sagte: „Der Landtag ist mit einem Durchschnittsalter von 54 Jahren einer der ältesten in Deutschland. Es wird Zeit, das zu ändern.“ Gerade bei den vielen wichtigen Themen wie Energiewende, demografischer Wandel oder digitales Leben brauche es junge Leute – auch um die Spaltung innerhalb der Gesellschaft zu bekämpfen.



Der Bezirkstagskandidat wurde ebenfalls nominiert. Mit dem 44-jährigen Erdinger Alexander Gutwill gab es nur einen Bewerber. Für ihn stimmten 22 der 24 Wahlberechtigten. Bis zum September 2022 arbeitete Gutwill für die Kliniken der KBO, von denen es in Taufkirchen auch eine im Erdinger Landkreis gibt. Diese gehören zu einer der Kernaufgaben des Bezirkstags. Für den 44-Jährigen sind Sozialpolitik, Familienförderung und die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderung einige der persönlichen Schwerpunktthemen.



Er will sich außerdem für die gerechte Entlohnung des Pflegepersonals einsetzen: „Dabei muss es auch menschenwürdige Arbeitszeiten geben.“ Als Stadtrat in Erding wirkt Gutwill bereits mit und bekräftigte: „Durch meine bisherige Arbeit halte ich mich für die politischen Aufgaben des Bezirks für geeignet.“

