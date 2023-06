Der Kampf um Erdings Dörfer

Mit einer eigenen Satzung will die Stadt das Bauen in Itzling eng steuern. Bauwünsche sollen aber erfüllt werden.

Debatten um Indorf und Itzling

Von Hans Moritz schließen

Stadt und Land - Hand in Hand?! Für Erding gilt das nicht immer. Nun stehen zwei Erdinger Dörfer im Fokus - Indorf und Itzling. In einem Fall gibt es Streit.

Erding – Die Große Kreisstadt besteht nicht nur aus den Stadtteilen Erding, Altenerding und Langengeisling, sondern auch aus mehr als einem Dutzend Ortsteile. Die sind überwiegend noch sehr ländlich geprägt – in ihrer Nutzung, aber auch Bebauung. Doch auch sie wollen sich entwickeln, die Einheimischen wollen etwa für ihre Kinder bauen oder landwirtschaftliche Gebäude umnutzen. Im Rathaus indes möchte man vorrangig den dörflichen Charakter wahren. Konflikte sind da programmiert. Zwei davon beschäftigten nun den Planungs- und Bauausschuss des Stadtrates. Indorf, im Osten Erdings gelegen, und Itzling ganz im Südwesten der Stadt sind Beispiele für das Ringen zwischen Bewahren und Entwickeln. In einem Fall scheint das nun zu gelingen, im anderen gärt der Streit weiter.



Bereits vor 13 Jahren, im April 2010, hatte der Stadtrat beschlossen, für Indorf einen Bebauungsplan aufzustellen – für das Gebiet entlang der St.-Martin-Straße, die sich durch den gesamten Ort schlängelt. Doch der Plan ließ und lässt auf sich warten.



+ In Indorf liegen Stadt und Bewohner im Streit um das Ausmaß der künftigen Bebauung. Vorerst bleibt aber eine Käseglocke über dem Dorf. © Hans Moritz

In Indorf gab und gibt es etliche Bauwünsche, einige davon wurden auch umgesetzt. Doch durch Einzelanträge sah das Stadtbauamt sein Ziel einer großen Lösung in Gefahr. 2020 erließ der Stadtrat dann eine Veränderungssperre. Das heißt: Bis der Bebauungsplan in Kraft tritt, darf links und rechts der Ortsdurchfahrt niemand mehr bauen. Das Baugesetzbuch befristet eine Veränderungssperre aber auf zwei Jahre. Die sind Ende dieses Monats um, warnte Stadtjurist Andreas Erhard die Ausschussmitglieder. Er bat um eine nochmalige Verlängerung um ein Jahr. Mehr lässt das Gesetz nicht zu. Und: Es verlangt „besondere Umstände“.



Die liegen nach Überzeugung Erhards eindeutig vor. Ungewöhnlich deutlich prangert schon die Tischvorlage die „mangelnde Bereitschaft der Eigentümer zur Mitwirkung zur Erreichung des genannten Planungsziels“ an. Des Weiteren seien noch Abstimmungen mit den Eigentümern vor allem bezüglich der Erschließung erforderlich. Ohne erneute Veränderungssperre „könnte eine geordnete städtebauliche Entwicklung in Indorf nicht mehr sichergestellt werden“, heißt es in der Sitzungsunterlage weiter.



Was das heißt, erklärte OB Max Gotz (CSU). „Was hier einige bauen wollen, geht über Ein- und Zweifamilienhäuser weit hinaus. Wir reden hier auch von Geschosswohnungsbau, insgesamt von etwa 120 Wohneinheiten.“ Damit könne derzeit auch die soziale Infrastruktur nicht mithalten, sprich Kindergarten- und Schulplätze würden knapp.



Unter anderem Leon Kozica (SPD), Thomas Schmidbauer (EDJ) und 2. Bürgermeisterin Petra Bauernfeind (FW) wiesen auf die lange Planungszeit hin. Letztere meinte: „Wir müssen die Kuh vom Eis bringen.“ Gotz meinte sarkastisch: „Es ist eher eine Kuhherde.“ Der Beschluss, verfolgt von vielen Indorfern, erging einstimmig.



Weiter ist die Stadt in Itzling. Für diesen Weiler erlässt der Ausschuss eine Ortsabrundungssatzung. Michael Backes von der Stadtentwicklung erklärte, auch hier lägen Bauwünsche vor, die die Stadt erfüllen wolle. Davor seien allerdings „städtebauliche und landschaftsplanerische Leitlinien“ erforderlich, auch um die noch bewirtschafteten Hofstellen zu erhalten und zu stärken sowie den dörflichen Charakter zu bewahren. Gotz meinte: „Wir hoffen, eine einvernehmliche Lösung hinzubekommen.“



Der Satzungsentwurf, der nun öffentlich ausgelegt wird, sieht zwei Dorfgebiete vor. In einem Teilbereich ist je Doppelhaushälfte maximal eine Wohneinheit zugelassen, in Einzelhäusern höchstens zwei. Im Dorfgebiet II ist bei Ersatz-, Neu- oder Umbauten je Wohn- und Wirtschaftsgebäude bis zu einer Grundfläche von 800 Quadratmetern höchstens eine Wohnung, bei mehr Fläche maximal zwei Einheiten erlaubt. Begrünung und Einfriedung müssen ortsüblich sein, Schottergärten sind explizit verboten. Neubauten dürfen das Ortsbild nicht verändern: Vorgeschrieben sind symmetrische Satteldächer, die Firstrichtungen sind von der Satzung festgelegt. ham