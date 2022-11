Franz Eisenreich: Der spendable Seifensieder von Erding

Am Erdinger Stadtpark ist diese ruhige Wohnstraße nach Bürgermeister Franz Eisenreich benannt. © Peter Gebel

Vor 200 Jahren war Franz Eisenreich Bürgermeister von Erding. Heute erinnert eine Straße an den gelernten Seifensieder, der eine Schulstiftung gründete, die bis heute wirkt.

Erding – Vielen Berufsschülern ist sein Name ein Begriff: Franz Eisenreich (1776-1845). Der Seifensieder war im 19. Jahrhundert 21 Jahre lang Bürgermeister von Erding. Dass sein Andenken stets in Ehren gehalten wird, ist vor allem seinem Testament zu verdanken. Die nach ihm benannte Schulfondsstiftung zeichnet bis heute jedes Jahr Absolventen aus.

Die Bürgermeister-Eisenreich-Straße liegt in der Siedlung hinter dem Heiliggeist-Stift am Stadtpark, wo die zwischen 1910 und 1930 erbauten Häuser während des Zweiten Weltkriegs den Orts- und Kreisleitern als Wohnungen dienten. Nach dem Krieg wurden dort die höheren Offiziere untergebracht.

Geboren wurde Franz Eisenreich 1776 in Erding. Er übte das Handwerk des Seifensieders aus. Zum Bürgermeister wurde er 1818 gewählt und war bis 1830 im Amt. Von 1836 bis 1845 stand er noch einmal an der Spitze der Stadt.

Stifter in Öl: Das Gemälde von Franz Eisenreich ist im Besitz des Museums Erding. © Museum Erding

Eisenreich war ein Zeitgenosse von Stadtschreiber Alois Mandl, die beiden nach ihnen benannten Straßen liegen eng beieinander. Zusammen mit Mandl realisierte er die Gründung der Stadtsparkasse 1825. Auch der Erwerb des neuen Rathauses, des sogenannten Grafenstocks, fiel in seine Amtszeit. Bis dahin residierte die Stadtverwaltung im alten Rathaus (heute Sparkasse).

Bereits drei Jahre vor seinem Tod im Jahr 1845 setzte sich der Bürgermeister mit seinem Ableben auseinander. Das ist im Stadtarchiv zu erfahren. Als einer der Testamentsverwalter sollte der von ihm geschätzte Stadtschreiber Mandl fungieren. Eisenreichs Gattin war wohl schon verstorben, an ihrer Seite wollte er begraben werden. Als Erben seines Vermögens setzte Eisenreich seine Geschwister ein. Er selbst hatte offenbar keine Kinder. Während seiner Amtszeit war er lange im Vorstand des städtischen Schulfonds Erding. So war ihm die Förderung der Bildung ein wichtiges Anliegen, wie er in seinem Testament schrieb. Er stellte selbst einige Grundstücke zur Verfügung, um die „Franz Eisenreichsche Schulstiftung“ zu begründen. Aus der Stiftung sollte die Stadt jedes Jahr einen „Sittenpreis“ an herausragende Schüler vergeben. Dieser Preis, verbunden mit einem Geldbetrag von 200 Euro, wird bis heute jährlich an besonders erfolgreiche Absolventen der Berufsschule verliehen.

Primär sollen die Geehrten ihren Wohnsitz und möglichst auch ihre Ausbildungsstelle in Erding haben, des Weiteren auch aus dem Landkreis. Aus dem Fonds können auch einkommensschwache Schüler durch die Erstattung von Schulmaterial oder die Kosten für eine Klassenfahrt unterstützt werden.

Mit seinem Vermächtnis hat der vorausblickende Bürgermeister Franz Eisenreich eine bleibende Erinnerung geschaffen, die noch heute der Jugend seiner Heimatstadt zugute kommt. Im Museum Erding ist ein kleines Ölgemälde des wohltätigen Stifters zu sehen, das von dem aus München stammenden Künstler Felix Ignaz Pollinger im Jahr 1842 angefertigt wurde.