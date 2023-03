Der sportliche Banker

Von: Gerda Gebel

Josef Birk, langjähriger Sparkassen-Vorstand, verstarb im Alter von 88 Jahren. © privat

Familie, Freunde und Weggefährten trauern um Josef Birk, den langjährigen Sparkassenvorstand. Er verstarb im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit.

Erding – Die Geschicke der Kreis- und Stadtsparkasse Erding leitete Josef Birk beinahe 30 Jahre lang und konnte in dieser Zeit eine sehr erfreuliche Unternehmensentwicklung vermelden. Nun ist der ehemalige beliebte Sparkassendirektor nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren verstorben.

Ursprünglich stammte Josef Birk aus dem Kreis Roding in der Oberpfalz, wo er auch seine Ausbildung an der dortigen Sparkasse absolvierte. Nach Erding kam der Banker bereits 1966 als stellvertretender Leiter der Sparkasse. Fünf Jahre später wurde er in den Vorstand berufen, den er von 1976 bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende 1999 leitete. Die Entwicklung der Sparkasse habe er durch seinen unermüdlichen Einsatz und seine fachliche Kompetenz erfolgreich geprägt, so der Sparkassenvorstand in seiner Würdigung des engagierten Direktors i. R. Auch bei seinen Kunden und Mitarbeitern erwarb sich Josef Birk Achtung und hohe Anerkennung, für seine Verdienste um das Sparkassenwesen wurde er mit der Bayerischen Sparkassenmedaille in Gold ausgezeichnet.

In guter Erinnerung behalten wird auch der Kreisverband des BRK Erding den versierten Fachmann, der 24 Jahre lang als Schatzmeister für den Verband tätig war. Zudem schätzte das BRK Birks Engagement und seinen großen persönlichen Einsatz für das Ehrenamt.

Schmerzlich vermisst wird Josef Birk im Kreise seiner Familie. Mit Ehefrau Elfriede war er 61 Jahre lang verheiratet, kennengelernt haben sich die beiden schon während der Ausbildung in der Sparkasse. Aus dem Familienleben mit den Kindern Stefan und Christina konnte er Kraft tanken für die beruflichen Anforderungen. Große Freude machte ihm später auch die Beschäftigung mit den vier Enkeln Florian, Stefanie, Samuel und Milla. „Er war ein sehr geselliger Mensch, dabei aber ruhig und bescheiden“ charakterisiert Elfriede Birk ihren Gatten.

Gerne traf er sich zum Schafkopfen mit Altlandrat Xaver Bauer, Stadtpfarrer Josef Mundigl und Staatsminister Hans Zehetmair. Wie sehr auch Josef Birks Weggenossen seine angenehme Wesensart schätzten, wird seiner Gattin jetzt bei unzähligen Telefonaten und Briefen bewusst. Gemeinsam hatten sie schöne Urlaube in Italien erlebt, dazu eine jährliche Radlwoche mit Freunden an die Nord- oder Ostsee und bis nach Ungarn. Highlight für die ganze Familie war ein gemeinsamer Urlaub mit Kindern und Enkeln in der Toskana zur Goldenen Hochzeit.

Der sportliche Banker liebte die Berge, spielte Tennis und fuhr gern Ski. Mit dem Eintritt in den Ruhestand entwickelte er ein Faible für den Golfsport und war bei jedem Wetter in Grünbach auf dem Golfplatz zu finden. Umso härter traf es den sportlichen Mann, als er nach einer Operation nicht mehr richtig auf die Beine kam.

Trotz nachlassender Kräfte konnte er die letzten Monate im eigenen Heim in der Vinzenz-Siedlung verbringen, bestens umsorgt von seiner Gattin Elfriede. Sie war bis zum Ende an seiner Seite und ist dankbar, dass er ruhig und ohne Schmerzen in seinem eigenen Bett einschlafen konnte. GERDA GEBEL