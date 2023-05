DeSchoWieda in Altenerding: Was für ein Heimspiel

Großes Finale: Mit der Erdinger Band DeSchoWieda – Max und Sebastian Kronseder, Tobias und Johannes Loechle, Felix Ranft und Florian Gröninger – sangen am Mittwochabend der Oimara (4. v. l.) und Hannes Ringlstetter (6. v. l.), Sängerin Nicki (vorne in der Mitte) und Julian Wittmann in Altenerding. Auch die Trachtler aus dem Inntal waren dabei.

Gut 1000 Fans bejubeln die Band beim Jubiläumskonzert zum Zehnjährigen

Von Gerda Gebel schließen

Mehr als 1000 Fans feiern mit der Erdinger Band DeSchoWieda und ihren Gästen eine grandiose Open-Air-Party in Altenerding. Und ein Song feierte Premiere.

Altenerding – Mit ihrem Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen tourt die Erdinger Band DeSchoWieda derzeit durch Bayern, aber es kann natürlich nur ein Heimspiel geben – in Altenerding! Mehr als 1000 Fans ließen sich das am Mittwochabend auf dem zu einem Festivalgelände aufgemotzten Bolzplatz am Sepp-Brenninger-Stadion nicht entgehen. Sie erlebten einen mitreißenden Musikabend, zu dem die Band auch hochkarätige Gäste eingeladen hatte.

Dass das Open-Air-Konzert überhaupt stattfinden kann, stand bis zuletzt auf der Kippe, waren doch die Wetteraussichten verheerend. Mit großem Optimismus entschied die Band zwei Tage zuvor: „Wir ziehen das durch.“ Doch der Blick zum Himmel ließ auch Frontmann Max Kronseder zweifeln. „Ich war gestern noch nicht sicher, ob wir wirklich spielen können“, gab er lachend zu.

Doch Petrus hatte ein Einsehen und ließ am Konzerttag alle Regenwolken davonziehen – sehr zur Freude der über 1000 Anhänger der Band, die von nah und fern gekommen waren. Nur die sonst üblichen Dirndl und Lederhosen blieben meist im Schrank, bei kühlen zehn Grad waren Jeans, dicke Winterjacken und feste Stiefel angesagt.

Als Einheizer machte der Lengdorfer Julian Wittmann den Anfang und besang auch den musikalischen Werdegang von DeSchoWieda – von der musikalischen Früherziehung bis zur Bandgründung vor zehn Jahren. Bekannt wurde Wittmann mit dem Film „Ausgrissn“, in dem er mit seinem Bruder Thomas auf alten Zündapp-Mopeds von Lengdorf nach Las Vegas gefahren ist – begleitet vom Soundtrack von DeSchoWieda. So durfte auch der Titelsong „Bleib gschmeidig“ nicht fehlen, als die Band auf die Bühne kam.

Die treuen Fans in den ersten Reihen ließen sich nicht lang bitten und feierten die Musiker von Beginn an mit Begeisterung. Ein Highlight war das „Löffel-Solo“ von Schlagzeuger Felix Ranft. In den Titeln wie „Heid moi ned an moing denga“ oder „Du bist die eine“ fanden sich viele im Publikum wieder.

Das als großes Familienfest angekündigte Open Air brachte Fans aller Altersgruppen zusammen, gemeinsam schunkelten die Jungen und die Älteren zu den eingängigen Liedern. Da war weit und breit kein einziger „Grantler“ zu sehen, obwohl er immer wieder lautstark besungen wurde.

+ Begeistert: Gut 1000 Fans feierten die Band bei ihrem Heimspiel auf dem Festivalgelände am Sepp-Brenninger-Stadion. © Peter Gebel

Auch die Bandmitglieder, zum großen Teil in Altenerding aufgewachsen, genossen ihren Auftritt sichtlich. „Voll cool, so ein Heimspiel vor so vielen Bekannten und Freunden“, freute sich Max Kronseder und konnte im Publikum auch viele alte Kameraden der SpVgg Altenerding begrüßen. Mitgebracht hatten die Musiker auch neue Freunde wie den Oimara, Beni Hafner, der sich mit Max Kronseder ein Gesangs-Battle lieferte. „Was Bessers bist du ned“, frotzelten die beiden.

Mit großem Jubel wurde Nicki begrüßt, deren 1986er Hit „Wenn i mit dir tanz“ den meisten Zuhörern noch bestens bekannt ist. Munter wirbelte die kleine Sängerin aus Plattling auf der Bühne herum, lautstark unterstützt vom vielstimmigen Chor aus dem Publikum.

Trotz Konzerttourneen in ganz Bayern und Österreich ist den Musikern von DeSchoWieda ihre Verbundenheit zum Heimatort anzumerken. „Wo bist du dahoam“? Natürlich in Altenerding! Damit sprach die Band vielen aus dem Herzen, die zum Konzert zu Fuß oder mit dem Radl gekommen waren.

Irmi aus Klettham war zum ersten Mal bei einem Konzert der Band live dabei, kennt sie bisher nur aus dem Fernsehen. „Ich bin total begeistert“, sagte sie. Renate aus Altenerding hat DeSchoWieda schon mehrfach live erlebt und schwärmte: „Die sind einfach super und total mitreißend.“

Auch Jutta aus Altenerding schätzt die Band schon länger, war aber auch gespannt auf Hannes Ringlstetter. Als der bekannte Kabarettist, Musiker und TV-Moderator auf die Bühne kam, ist aus dem Publikum zu hören: „Jetzt geht’s ab!“ Und richtig, Ringlstetter und DeschoWieda stimmten mit „Centerfold“ gleich rockige Töne an, bevor es zu einer Premiere kam. Ringlstetter, der Oimara und Max Kronseder besangen den Sehnsuchtsort der Bayern, den Gardasee. Wenn man endlich über den Brenner kommt und den ersten Kaffee trinkt, kommt er schon bald in Sicht, der „Gardaseeee“, wie es aus über 1000 Kehlen tönte.

Eine großartige Entwicklung hat die Band in den vergangenen zehn Jahren seit dem ersten Auftritt auf dem Sinnflut-Festival gemacht, was die Musiker selbst zum Staunen bringt. „Jetzt haben wir einen Tourmanager und sind mit vielen Helfern unterwegs.“ Denen galt es zu danken, auch den Familien, den vielen Fans und den Technikern. Mit dabei war diesmal auch ein „griabiger Trachtlerhaufen aus dem Inntal“, der den Schuhplatter gekonnt vorführte.

Für die Fans verging der Abend wie im Flug. Sie wollten ihre Band nicht ohne Zugaben gehen lassen. Da gab es dann kein Halten mehr bei „Mare, Mare“ – und ein jeder war froh, denn „Mia warn dabei“!