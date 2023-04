DeSchwoWieda: So bunt wird das Geburtstags-Open-Air

Von: Hans Moritz

Das wird ein Konzertereignis: DeSchoWieda, das sind (vorne, v. l.): Tobias Loechle, Florian Gröninger, Max und Sebastian Kronseder sowie Felix Ranft, treten mit Oimara Beni Hafner, Nicki, Julian Wittmann und Hannes Ringlstetter (hinten, v. l.) am Abend vor Christi Himmelfahrt im Sepp-Brenninger-Stadion auf. © (Gregor Wiebe

Es könnte DAS Konzert-Highlight in Erding werden: DeSchoWieda feiert zehn Jahre Band - und viele Stars kommen nach Altenerding!

Erding – Vor zehn Jahren wurde die Band gegründet. DeSchoWieda, das sind Max (Gesang, Gitarre, Mundharmonika) und Sebastian Kronseder (E-Gitarre, Gesang), Tobias (Steirische Harmonika, Rap, Gesang, Bass) und Johannes Loechle (Tuba, Trompete), Florian Gröninger (Tuba, Posaune) und Felix Ranft (Schlagzeug). Gefeiert wird mit einem Jubiläumskonzert am Mittwoch, 17. Mai, ab 19.30 Uhr im Sepp-Brenninger-Stadion in Altenerding. Aus Anlass des ersten runden Geburtstags haben wir mit Max Kronseder gesprochen.



Herr Kronseder, wie kam es zur Gründung der Band?



Wir kennen uns schon lange durch die Kreismusikschule und haben alle schon in verschiedenen Gruppen und Genres zusammen gespielt. Durch eine spontane Jam-Session bei Familie Loechle im Volksmusikstüberl mit Quetschn, Tuba und Gitarre vor’m Furtgeh haben wir die moderne Volksmusik für uns entdeckt und mit traditionellen Instrumenten einfach mal einen Welthit auf Bairisch gemacht. Danach ging’s mit dem ersten Video rund auf Facebook. Die ersten eigenen Songs waren schnell komponiert, und der erste Auftritt auf dem Sinnflut Festival ausgemacht.



Und wie, bitte schön, sind Sie auf den verrückten Namen gekommen?



Es gab sicher 100 Ideen für unseren Bandnamen. Der Lustigste war wahrscheinlich „Boarisch Talking“. Die Erstreaktion vom Stammtisch auf „DeSchoWieda“ war dann doch deutlich besser.



Ziehen wir mal kurz Bilanz: Wie viele Lieder und wie viele CDs gibt es schon von DeSchoWieda ?



Es gibt fünf Alben, einige Singles und unzählige Songideen, von denen wir zirka 70 im Studio produziert haben.



Und haben Sie Ihre Auftritte mitgezählt?



Ja, seit 2013 waren es geschätzt an die 500 Einsätze.



Das Jubiläumskonzert ist ja toll besetzt, wie kam es zu diesen prominenten Mitstreitern ?



Durch das „meiVEREIN-Netzwerk“, gemeinsame Songveröffentlichungen und neue Freundschaften, die durch die Zusammenarbeit entstanden sind. Das wird ein großes Familienfest am 17. Mai. Die SpVgg Altenerding, bei der mein Bruder und ich lange Fußball gespielt haben, konnten wir mit Reinhold Dangl als Partner für die Gastronomie gewinnen. Der Erlös kommt dem Verein zu Gute. Das wird ein doppeltes Heimspiel quasi. Das Erdinger Brauhaus unterstützt uns als Partner auch bei der Organisation und veranstaltet am 18. Mai die Radlertour, bei der wir am Vatertag auch mitfahren und weiterfeiern. Die Bühne für beide Tage stellen wir gemeinsam am Sepp-Brenninger-Stadion auf.



Wie würden Sie den DeschoWieda-Sound beschreiben?



Bayerische Popmusik.



Was wollen Sie mit Ihren Texten ausdrücken?



Lebensfreude und ganz vui Gfui!



So, Hand aufs Herz: Was war der lustigste, was der peinlichste Moment in Ihrer Bandgeschichte?



Lustig beziehungsweise dermaßen überraschend war es bei einem Biergarten-Gig in der Oberpfalz, als wir dachten, die Leute finden unsere Musik so gar nicht gut und wir fast schon in der Pause einpacken wollten, weil uns einige recht grimmig angeschaut haben. In der zweiten Hälfte waren dann auf einen Schlag bei „Wenn i mit dir tanz“ alle auf der Tanzfläche, überwiegend im Paartanz. Zum Thema peinlich: Unser Motto lautet: „Scheiß da nix, dann feid da nix“.



Ihr Jubiläumskonzert bestreitet DeSchoWieda nicht allein, das Open-Air dürfte das Erdinger Konzert-Highlight des Jahres werden. Denn mit dabei sind Sängerin Nicki, Hannes Ringlstetter, der Oimara Beni Hafner und Julian Wittmann, der übrigens wie die Band auch, aus dem Erdinger Land stammt – aus Lengdorf.



Mit allen Gästen verbindet DeSchoWieda Freundschaft, Erlebnisse – und die Liebe zur Musik, heißt es in der Einladung. Ob 2021 mit Nicki und der Wiederauflage des Kulthits „Wenn i mit dir tanz“, 2022 mit Hannes Ringlstetter die Neuinterpretation von „Centerfold“, mit Julian Wittmann unter anderem der Soundtrack zum Kinohit „Ausgrissn!“ oder mit Beni Hafner, der ein jahrelanger Begleiter der Band ist.



Man darf sich freuen – altbewährte DeSchoWieda Lieblingssongs ergänzen wunderbar Neues und rufen beim „Schmusen“ zum „Heid moi ned an moing denga“ auf. Sogar eine Premiere gibt es: Max Kronseder, Hannes Ringlstetter und Oimara präsentieren erstmals ihre musikalische Liebeserklärung an den Lago di Garda und holen mit „Gardasee“ ein bisschen Dolce Vita nach Altenerding.



Tickets gibt es zum Preis von 28.50 Euro unter http://tickets.deschowieda.de. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. ham