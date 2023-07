„Deutschland kann weit kommen“

Teilen

Die Fans freuen sich auf die WM. © Erdinger Anzeiger

Die Frauenfußball-WM steht vor der Tür. Bei den Fans steigt die Vorfreude. Experten aus dem Landkreis räumen dem deutschen Nationalteam durchaus Chancen ein.

Erding – England, USA oder doch die deutsche Nationalmannschaft – wer holt sich den Titel bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland? Und wie werden die Weltmeisterschaften den Damenfußball beeinflussen? Darüber machen sich auch Vertreter aus dem Erdinger Landkreis Gedanken.

„Der WM-Favoritenkreis ist sehr groß.“, erklärt Venja Quast, Koordinatorin Juniorinnen und gleichzeitig Trainerin der C-Juniorinnen beim FC Lengdorf. Für die 25-Jährige ist zwar das Team aus den USA weit vorne dabei, aber auch England, Kanada, Brasilien und natürlich den „Herzensfavorit“ aus Deutschland hat sie auf ihrer Liste.

Gleichzeitig hofft Quast, dass die Frauen-WM die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdiene. „Die Diskussion über die Übertragungsrechte war eine Katastrophe.“ Umso glücklicher ist die stellvertretende Jugendleiterin nun über die Einigung und hat sich die Gruppenspiele der deutschen Elf schon „dick im Kalender angestrichen“. Der Besuch eines hoffentlich stattfindenden großen Public Viewing Events wäre dabei ein besonderes Highlight.

Auch das eine oder andere Duell ohne deutsche Beteiligung wird Monika Pieczonka verfolgen. „Aus meiner Schiedsrichtersicht sind auch die deutschen Schiedsrichterinnen interessant.“ Trotz ihres persönlichen Favoriten England räumt die 31-Jährige den DFB-Mädels gute Chancen ein. „Wenn die Euphorie und Unterstützung von Fans und Familie da ist, kann auch Deutschland weit kommen.“

Gekämpft, aber verloren: Sydney Lohmann beim verpatzten WM-Test gegen Sambia. © Daniel Karmann

Nach der Weltmeisterschaft in Katar empfindet sie den Rhythmus einer Sommer-WM als deutlich angenehmer. Auch, wenn in Australien gerade die kalte Jahreszeit herrscht. „Aber Winter in Australien heißt auch nicht Schnee.“ In Down Under hat es nämlich weiterhin um die 15 Grad.

Rainer Schmidmüller muss gestehen, dass er eine Männer-WM deutlich intensiver verfolgen würde. Aber der Sportliche Leiter der SpVgg Langenpreising sieht „die Leistung der Damen mit Respekt“ und wird sich – wenn es zeitlich passt – mal ein Spiel anschauen.

An Duelle mit Zuschauern im kleinen vierstelligen Bereich erinnert sich Schmidmüller. Mittlerweile gab es bereits Partien mit über 10 000 Menschen auf den Rängen – „eine gute Resonanz“ für die Damen. Aus seiner Sicht zeigen die Kickerinnen zudem einen „taktisch sehr disziplinierten Fußball“.

Angesprochen darauf, ob die Mädels die jüngsten Rückschläge der Männerteams wett machen können, erklärte der Sportliche Leiter: „Die Herren haben versagt. Wenn die Damen es besser machen, haben sie die Herren nicht gerettet.“ Denn für ihn gibt es keinen gesamtdeutschen Fußball.

Stefanie Karamatic wird die Weltmeisterschaften in Australien und Neuseeland „auf jeden Fall verfolgen“. Dort trifft die deutsche Auswahl, die sie als klaren Titelanwärter ausgemacht hat, in der Gruppenphase auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. „Da ich alle drei nicht so prominent in Erinnerung habe, stehen unsere Chance sehr gut.“ Einen regelrechten „Hype“ auch an den Austragungsorten wünscht sich die Langengeislinger Kickerin. „Man merkt jetzt schon, wie sehr das Ansehen des Frauenfußballs steigt. Das könnte schon boomen, nicht nur in Deutschland.“

Sehr schade findet die Geislingerin allerdings, dass Giulia Gwinn beim globalen Sportereignis nicht dabei sein kann. „Es war eine schwere Verletzung, die sie hinter sich gebracht hat.“ Trotzdem ist sich Karamatic sicher, dass Gwinn ihr Team abseits des Feldes bestmöglich unterstützen wird.

Von „vermeintlich einfachen Gegnern“ in der Gruppenphase geht auch Julia Deißenböck aus. „Aber wer sich für die Endrunde einer Weltmeisterschaft qualifiziert, der darf nicht unterschätzt werden und wird sich auch nicht so einfach geschlagen geben.“ Die langjährige Forsterner Spielerin sieht dabei Südkorea als stärksten Konkurrenten. Zusätzlich hofft die letztjährige Trainerin der zweiten Damen, „dass sich unsere Mannschaft weiterhin für ihren Kampf, die Leidenschaft und den wirklich schönen Fußball belohnt“.

Die FCF-Kickerin glaubt: „Das Team hat genau die richtige Zusammensetzung aus Erfahrung, Talent, Spielwitz und jungen Wilden.“ Deshalb sieht sie die deutsche Elf neben England, den USA, Brasilien und Frankreich als Titelkandidatin.