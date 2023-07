Das Sommermärchen kehrt zurück

Von: Dieter Priglmeir

Ihnen hat es gut gefallen in Erding (v. l.): die Sprinterinnen Jessica- Bianca Wessolly, Lisa Nippgen, Rebekka Haase, Alexandra Burghardt, Lisa Mayer und Gina Lückenkemper im Sepp-Brenninger-Stadion in Altenerding. © cw

Vom Erdinger Sommermärchen wird es eine Neuauflage geben.

Deutschlands beste Leichtathleten haben vergangenes Jahr ihr Trainingslager in Erding aufgeschlagen, um sich auf die auf die European Championsships in München vorzubereiten. Heuer findet die Weltmeisterschaft zwar in Budapest statt. Dennoch wird die Nationalmannschaft wieder im Sepp-Brenninger-Stadion trainieren.



„Die Mannschaft wird in Wellen an- und abreisen und zwischen dem 7. und 20. August da sein“, kündigt Jochen Schweitzer an. „Fast die komplette Mannschaft wird da sein.“ Vergangenes Jahr hatten zum Beispiel die Mehrkämpfer gefehlt. Der Eichenkofener ist Vizepräsident des Deutschen Leichtathletikverbands und sagt: „Der DLV kommt sehr gerne nach Erding wegen der tollen Anlagen und der äußerst familiären Betreuung durch die Familie Weber. Zudem liegt Erding logistisch perfekt nahe am Flughafen mit mehreren Flügen täglich nach Budapest.“ Sportler und Betreuer seien in Erdinger Hotels untergebracht.



Berührungsängste haben die Leichtathletik-Asse keineswegs. Das haben sie 2022 Jahr bewiesen, als Malaika Mihambo und Co. sich auch während des Trainings locker mit Zuschauern unterhielten. Apropos Zuschauen: „Man kann grundsätzlich über den Zaun einen Blick auf das Training werfen“, sagt Schweitzer. Zudem würden mit der Teamleitung gerade Absprachen bezüglich eines öffentlichen Trainings laufen. Sicher ist schon: Am Montag, 14. August, lädt Erdings OB Max Gotz zu einem städtischen Empfang. Zuvor gibt’s das Teamfoto auf dem Schrannenplatz.



Freudige Aufregung herrscht bei den Leichtathleten des TSV Erding. „Für uns bedeutet es, dass wir Top-Athleten über viele Disziplinen bei der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung beobachten können. Und das nicht nur einen Tag, sondern zwei Wochen“, sagt Pressesprecherin Kerstin Weber. Gemeinsam mit ihrem Mann Christian und ihren Kindern wird sie wohl wieder Tag und Nacht zur Verfügung stehen, um Sportler und Trainer zu umsorgen. Sie genieße die Gespräche mit Trainern und Sportlern sehr. Und die sind nicht nur informativ, sondern bringen auch was ein.



So habe vergangenes Jahr der Leitende Bundestrainer Wurf, Sven Lang, vorgeschlagen, eine Veranstaltung im Rahmen des DLV-Werfercups durchzuführen. Ein Wettkampf, der noch nie in Bayern stattfand. Tatsächlich trifft sich nun die deutsche Elite am 30. Juli zum 1. nationalen Wurfmeeting in Erding und sammelt dabei Weltranglistenpunkte. Das ist eine Woche vor dem Precamp des DLV, für das Weber die Stadt und den TSV Erding bestens gerüstet sieht.



„Wir haben zehn Helfer im Einsatz und versuchen ein gutes Umfeld zu schaffen, damit sich die Top-Sportler in einer Wohlfühl-Atmosphäre vorbereiten können.“



Vergangenes Jahr hat’s geklappt: unvergessen das Doppel-Gold von Gina Lückenkemper und Malaika Mihambos Silbersprung. Superstars, die nun wieder in Erding sein werden. Auf wen sich Kerstin Weber besonders freut? „Ich liebe alle Disziplinen. Aber einen Speer zu sehen, der über den ganzen Rasen des Stadions segelt, wäre schon stark. Aber eigentlich ist es jeden Tag spannend, weil man nicht weiß, wann welche Disziplingruppe im Stadion seine Einheiten absolviert und man immer in freudiger Erwartung ist.“



Ob das Hörlkofener 400-Meter-Ass Mona Mayer mit dabei ist, steht noch nicht fest. Die Nominierung findet erst am 31. Juli statt. Die Sportlerin des Jahres des Erdinger/Dorfener Anzeiger hatte bei den Championships in der 4x400-Meter-Staffel mit einem beherzten Finallauf für Furore gesorgt. ham