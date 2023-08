Danke Erding: Deutschlands Leichtathletik-Elite verneigt sich

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Deutschlands Top-Leichtathleten stellten sich auf dem Erdinger Schrannenplatz zum Gruppenbild – gemeinsam mit ihren Gastgebern. Danach ging’s zum Abendessen in den Erdinger Weißbräu. © Peter Bauersachs

Das DLV-Nationalteam besucht die Innenstadt und zeigt, wie wohl es sich in der Semptstadt fühlt

Erding – Deutschlands Schnellste, Sprung- und Wurfgewaltigste sind wieder in der Stadt, und sie haben sogar Geschenke mitgebracht. Eine gute Woche lang bereitet sich der Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) im Sepp-Brenninger-Stadion auf die Weltmeisterschaft in Budapest vor. Am Montag schaute sogar TV-Moderator Kai Pflaume beim Staffeltraining zu.

Ein solches „Pre-Camp“ hat es bereits vor einem Jahr in Erding gegeben, und das sei sicherlich auch ein Grund gewesen, warum die Sportlerinnen und Sportler bei der EM in München dann so abgeliefert haben. Das sagte kein Geringerer als DLV-Präsident Jürgen Kessing beim Empfang im Erdinger Weißbräu am Montagabend.

Womit wir wieder bei den Geschenken wären: Angeführt vom neuen Zehnkampf-Star Leo Neugebauer und den EM-Staffel-Heldinnen um Gina Lückenkemper hatte sich das 73-köpfige DLV-Team zusammen mit seinen Trainern und Betreuern auf dem Schrannenplatz für ein Mannschaftsfoto getroffen. Und da hatten sie es schon unter dem Arm geklemmt: das von allen unterschriebene Trikot, das sie dann Christian und Kerstin Weber überreichten. Die beiden sind die Speerspitze der Erdinger TSV-Leichtabteilung und der Grund, warum sich Sportler und Funktionäre hier so wohl fühlen.

„Sie lesen uns jeden Wunsch von den Augen ab“, sagte zum Beispiel Julian Reus, Trainer und Ex-Wildkalsse-Sprinter (siehe Lokalsport, Seite 8). Und Pressesprecher Martin Schmitt fasste es so zusammen: „Es gibt hier nichts, was nicht geht. So einen Service habe ich noch nie erlebt.“ Tosender Applaus brandete auf, als Klessing die beiden Webers nach vorne bat.

Ein unterschriebenes Nationaltrikot als Dankeschön überreichte DLV-Präsident Jürgen Kessing (M.) an Christian und Kerstin Weber vom Erdinger Helferteam. © Dieter Priglmeir

Den hatte zuvor schon OB Max Gotz erhalten, was durchaus ungewöhnlich ist, wenn ein Politiker länger als zehn Minuten vor Sportlern spricht. Aber der Erdinger Stadtchef hatte sich nicht nur als Fan der Leichtathletik gezeigt, sondern auch als Kenner rund um den Leistungssport. „Unser Land muss wieder lernen, dass wir nicht nur auf die ersten Plätze schauen und dann zu Huldigungen ansetzen, sondern einordnen zu können, welche Leistungsbereitschaft dahinter steckt, und das Ganze vor dem Hintergrund schärfster Dopingkontrollen.“ Es mache ihn wütend, dass sich die kommunale Familie seit vielen Jahren in Sachen Sportstättenbau „anstrengt, was noch gerade geht“, dann aber von der politischen Elite allein gelassen werde. „Wir müssen uns wieder mehr damit befassen, dass wir leistungsbereite Menschen haben.“

Gotz ermunterte die Athleten, direkt auf die Politiker zuzugehen und jenen zu sagen: „Ihr braucht’s Euch nicht nur mit uns auf nem Foto zeigen, wenn wir Erster oder Zweiter geworden sind. Ihr müsst das ganze Jahr für uns da sein.“ Der Applaus wollte kaum mehr abebben. So ermuntert, ließ es sich der OB auch nicht nehmen, sich sofort die Trainingsjacke über das Sakko zu ziehen. Schneller ging das noch bei Vize-Landrat Mehringer, der sich sofort das DLV-Käppi aufsetzte und den Weg hervorhob, den die Sportler schon durch die Nominierung gegangen sind. „Ich nehme an, dass keiner von ihnen durch eine Talk- oder Castingshow oder am Bahnhof von einer Agentur entdeckt worden ist. Das haben Sie sich alles durch Talent, Disziplin und hartes Training im Verein erarbeitet.“

Aber nicht genug der Geschenke: Jochen Schweitzer war ja auch noch da. Der Lehrer aus Eichenkofen ist nicht nur ein hemdsärmeliger DLV-Vize auf oberbayerischer, bayerischer und deutscher Ebene, der schon mal die Tischtennisplatte aus dem Elternhaus herkarrt, damit die Athleten im Hotel spielen können. Er ist eben neben den Webers der Grund, warum sich Erding zur deutschen Leichtathletik-Hochburg gemausert hat . Genauergesagt: Weil das Stadion entsprechend ausgestattet wurde. „Es bist du, der den Stadtbaumeister – jetzt sage ich es ganz neutral – informiert und dann mir berichtet, was ich dem Stadtbaumeister anschaffen soll“, meinte OB Gotz grinsend und verwies auf die Anlagen im Sepp-Brenninger-Stadion. Schweitzer wurde mit der Plakette des DLV geehrt und durfte sich auch ins Goldene Buch der Stadt Erding eintragen. Eine Ehre, die Schweitzer sichtlich rührte.

Aber da war noch dieses Zucken, als Gotz kurz zuvor die neue Mehrzweckhalle am Lodererplatz erwähnte. Die werde eine Kapazität für rund 1800 Zuschauer haben „und sicher eine gute Location für ein Sprungmeeting oder sonst ein Leichtathletik-Event“, so Gotz weiter. Schweitzer und die Webers schmunzelten vielsagend. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt gilt es, sich auf die WM 2023 vorzubereiten. Und dann auf Olympia 2024. Auch wieder in Erding? Auf diese Frage meinte Schweitzer nur schmunzelnd: „Kann schon sein.“