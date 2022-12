Die Katzen-Mama: Tierschützerin Ilse Jehl feiert heute 85. Geburtstag

Ihr Leben hilfsbedürftigen Tieren gewidmet hat Ilse Jehl, die heute 85. Geburtstag feiert. © Vroni VOGEL

„Katzen sind mein Leben“, bekennt Ilse Jehl, die als engagierte Tierschützerin bisher 4500 Katzen an einen guten Platz vermittelt hat. Heute feiert sie ihren 85. Geburtstag.

Tierlieb war die gebürtige Erdingerin schon immer. 2001 begann Jehl für den Tierschutzverein des Landkreises Erding in ihren eigenen vier Wänden eine Katzenstation zu betreuen. Erst kürzlich hat sie drei Katzen vermittelt. Derzeit beherbergt sie zwei scheue Hausgäste.

Seit über 20 Jahren nimmt Ilse Jehl Katzen auf – oft sind die verwahrlost, verletzt oder übel misshandelt –, päppelt sie auf, gewinnt ihr Vertrauen, zähmt sie mit Geduld und Fürsorge, sodass sich die Tiere letztlich in einem neuen Zuhause zurechtfinden können. „Ich behalte sie, bis man sie streicheln kann“, erzählt die Tierfreundin. In der Regel dauere das etwa drei Monate.

Jehl freut sich über die vielen Dankesschreiben, die ihr die Menschen schicken, an die sie die Tiere weitervermittelt hat. Sie hat viele Tierschicksale kennengelernt: „Ich könnte ein Buch schreiben.“ Früher habe sie das Leid, das ihr begegnet ist, besser verkraftet. „Inzwischen bin ich total nah am Wasser gebaut.“

Jehl berichtet von einer halbtoten Katze, die in Öl getränkt war und tote Junge im Bauch hatte, die per Kaiserschnitt geholt werden mussten. „Die Katze konnte gerettet werden.“

In einem anderen Fall sei eine Besitzerin von fünf Katzen hingefallen und ein paar Tage draußen gelegen, bis man sie gefunden habe, glücklicherweise bei warmen Temperaturen. Nachdem die Frau nicht mehr nach Hause zurückgekonnt habe, galt es, sich um die eingefangenen Katzen zu kümmern. Eine andere Katze, die gerettet wurde, sei im Schnee angefroren gewesen.

Zwölf große Schulhefte mit den Chipnummern aller Katzen hat Jehl inzwischen vollgeschrieben. Das dreizehnte ist bereits angelegt.

Doch nicht nur Katzen hat die Tierschützerin bei sich aufgenommen. Die Bilanz ist beeindruckend: Hunde, Land- und Wasserschildkröten, ein Ara, Nymphensittiche, acht Kingtauben, Igel, Mauersegler, Spatzen, Hasen, Marder, Eulen, Ratten, Schlangen und sogar ein Skorpion kamen in ihre Obhut.

Bei einem Einsatz galt es einen 60 Kilogramm schweren Rottweiler einzufangen, der ausgebüchst war. Als es geglückt sei, das mächtige Tier endlich ins Auto zu verfrachten, habe es während der Fahrt begonnen, Jehl sämtliche Haare abzuschlecken. „Ich habe Todesangst ausgestanden, aber der Rottweiler war recht gutmütig.“ Später sei der Hund wieder abgeholt worden.

Ein anderes Mal habe sie einen Straßenhund mit gebrochenem Hinterbein vorgefunden, der an ihrem Zaun angebunden worden sei. Ein Spatz ohne Federn sei so lange bei ihr geblieben, bis die Federn nachgewachsen waren. „Ich habe auch einen Raben überwintert.“ Die Wildtiere seien nach ihrer Genesung wieder in die freie Natur entlassen worden.

Ilse Jehl meisterte ein arbeitsreiches Leben. Die gelernte Schreinerin arbeitete zehn Jahre in diesem Beruf, den sie ergriffen hatte, weil der Vater eine Schreinerei in Erding hatte. Später war sie in verschiedenen Firmen mit unterschiedlichen Tätigkeiten beschäftigt. Insgesamt blickt die Jubilarin auf 41 Berufsjahre zurück. Ihrem Mann Otto gab sie 1960 das Jawort. Solange es seine Kräfte zuließen, hat der Gatte seine Ehefrau bei der aufwendigen Tierschutzarbeit tatkräftig unterstützt.

Inzwischen kümmert sich Jehl liebevoll um ihren 83-jährigen, betreuungsbedürftigen Mann. Das Ehepaar hat zwei Söhne, eine Enkelin und fünf Urenkel. Jehl ist eine jung gebliebene alte Dame, die den Lebensalltag mit vitalem Schwung selbstständig gestaltet und auch noch in ihrem Auto unterwegs ist. „Die Katzen brauchen mich. Lang Jammern gibt’s nicht“, ist ihr Credo.

VRONI VOGEL